McDonald’s a premia e fidelidad di e famia Arubiano

McDonald’s a regala 15 mucha 2 giftcard di The Cinemas p’asina nan por a bay mira e pelicula “Despicable Me 3”. E giftcardnan ricibi tabata entrada pa 1 adulto y 1 mucha. E muchanan tabata sumamente contento di por a ricibi nan entrada pa bay mira “Despicable Me 3”.

A saca e ganadonan n’e localidadnan di McDonald’s na Santa Cruz, Seroe Blanco y Palm Beach. Cu compra di un “Happy Meal” muchanan tabata participa p’e ticket di “Despicable Me 3”. McDonald’s a scoge e pelicula “Despicable Me 3”, pasobra nan tin e exclusividad di e pelicula y cumprando un “Happy Meal” muchanan tabata haya un cos di hunga di “Despicable Me 3”, e famoso Minion, Gru, Lucy, otro personahenan.

E ganadonan a gradici McDonald’s pe sorpresa aki cu nan ta duna clientela, cu semper ta busca pa ofrece cuminda di calidad, innovacion den su menu y momentonan dibertido y inolvidabel pa tur su bishitantenan.

