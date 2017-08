Mediador di Gobierno lo reuni awe cu gerencia di N.V. Elmar

Relaciona cu e situacion reinante na N.V. Elmar, unda tin un diferencia di opinion fuerte entre UEA y STA, cu kier drenta pa representa e trahadornan di N.V. Elmar a pone berdad cu e proceso a cuminsa pa organisa un referendum.

Un referendum cu UEA, pa medio di un carta a informa gerencia di N.V. Elmar y Mediador di Gobierno, cu nan no tin motibo pa participa den dicho referendum. Pasobra pa ley, nan t’e sindicato cu ta representa e trahadornan di N.V. Elmar.

Papiando cu Anselmo Pontilius, Mediador di Gobierno, el a duna di conoce, cu e proceso pa organisa un referendum a cuminsa caba, pero e ta solamente un proceso. Esey no nifica cu N.V. Elmar y/of UEA mester kibra e convenio di trabao cu nan tin firma cu otro pa 4 aña.

Mediador di Gobierno cu su encuentro awe cu gerencia di N.V. Elmar kier sa kico ta opinion di e compania di electricidad, pa no crea conflicto unda cu no tin.

Segun nos por a compronde for di Mediador di Gobierno, un clausula den e CAO tin algun trahador preocupa. Esta cu N.V. Elmar y UEA a yega na un acuerdo cu tin un minimo y maximo den salario, pero cu den e midden-kader y hogere kader, aparentemente no tin un acuerdo ainda. Y si e grupo aki, no bay di acuerdo, nifica cu e miembronan di UEA lo no kier admiti cu tin un acuerdo entre UEA y N.V. Elmar.

Awe Mediador ta topa cu gerencia di N.V. Elmar y e intencion ta pa reuni cu STA dialuna awor. No ta conoci, si UEA kier sinta cu Mediador di Gobierno riba e particular aki.