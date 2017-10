MEP kier cartera di turismo, finanza y di husticia, cu ta forma un trianglo cu MEP no kier laga bay

Informador mr. Arie Swaen a scoge Surfside Marina como su sede pa reuni, unda e prome partido cu el a topa cu nan ta MEP. MEP a keda representa pa su Presidente, dr. Gerrit Croes y lider di partido mr. Evelina Wever Croes.

Na su salida di e prome encuentro aki, Evelina Wever Croes a declara a scucha kico lo bira e prome fase y ayera mainta a tende mas specifico kico t’e encargo cu e Informador a haya di Gobernador.

Haciendo su declaracion, por deduci for di palabranan di lider di MEP, no nan kier sigur turismo, finanza publico y husticia, siendo e partido cu ta carga signatura di proximo Gobierno.

Cu ta e.o. pa forma un Gobierno cu un base mas amplio posibel, den e cuadro aki MEP, POR y RED y cu algun punto masha importante pa Gobernador, manera e.o. finanza publico cu mester haya atencion y tambe Gobernador a sugeri pa haci un sorto di assessment, haci un sorto di investigacion pa expertonan independiente haci pa sa kico t’e estado di gobernacion n’e momentonan aki, y con e Gobierno nobo lo haci cune.

Durante e reunion aki cu Informador, MEP a expresa su disponibilidad pa sondea e posibilidad pa yega na un Gobierno di coalicion, a base amplio. Maske MEP no a spera e resultado aki, pero a prefera un mayoria absolute, sinembargo pueblo a papia cla di kier un Gobierno di coalicion y MEP lo haci tur loke ta posibel pa logr’e, segun Evelina Wever Croes.

E lider di MEP a reitera cu te awor no tin ningun acuerdo cu POR of cu RED, maske nan tabatin contacto pre-eliminario, contactonan inoficial en espera di e encargo cu Gobernador a duna e Informador. Despues di e reunion di ayera, MEP lo bay den fasenan mas avansa cu e partidonan menciona.

Como tur partido, esta MEP, POR y RED a expresa caba nan disponibilidad, ta haci cu e siman aki lo tin mas reunionnan intensivo pa formacion di e proximo Gobierno.

“Facil e lo no ta”, segun Evelina Wever Croes. “Facil e lo tabata si MEP so a gana eleccion cu mayoria absoluto, anto tur cos lo a bay hopi mas facil. Ta 20 aña pasa cu Aruba a pasa den un proceso asina, pesey nos mester tuma tur nos tempo p’e, pa no haci nada pura, pa tur cos bay netchi y bon. P’asina logra yega n’e Gobierno cu pueblo kier”.

MEP ta habri pa mayoria di punto, pero sigur MEP kier pa tene cuenta cune ta, cu sea cual sea e coalicion cu sinta ta un Gobierno di signatura di MEP.

“Bisando esaki, MEP mester tin mayoria cartera y mayoria pa dicidi riba e carteranan cu MEP kier. Si wak Aruba ta drei riba un solo pilar economico, cu husticia tambe ta importante, mescos tambe finanza publico, cu ta un triangulo cu mester wordo carga p’e partido mas grandi. Pero MEP ta habri y t’awor ta bay cuminsa papia, delibera mas den detayes kico lo bira e contenido di e coalicion. Nos no ta cuminsa papia riba riba reparticion di cartera, nos no ta cuminsa papia riba e personanan, pero nos ta atende cu e issuenan, e topiconan cu un coalicion cu base amplio kier logra den proximo 4 añanan”, segun Evelina Wever Croes.

Analisando e declaracion aki, tur observador ta conclui cu MEP kier cartera di turismo, di finanza publico y di husticia, cu manera e mes a declara: “Ta forma un triangle cu mester wordo carga p’e partido mas grandi di proximo coalicion”.