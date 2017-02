MEP na AVP: MEP ta presente den tur reunion

Partido MEP a tuma nota con Parlamentarionan di AVP, en bes di traha pa yuda pueblo, un pa un ta na yoramento cu si lider di MEP of un colega ta den reunion den Parlamento si of no.

Laga nos pone un cos bon cla: MEP TA PRESENTE NA TUR REUNION.

Y riba dje, MEP ta traha pa yuda pueblo cu consultanan na nan Cede tur siman. Y aparte di esey MEP ta campaña den pueblo pa yuda comunidad unda cu por.

Den MEP no tin Parlamentario cu ta tuma dianan tras di otro pa train un tumba pa participa na Carnaval.

Den partido MEP no tin ningun Parlamentario cu a bay casa den exterior y keda de paso mas di un luna den luna de miel.

Den partido MEP no tin ningun Parlamentario cu a keda un aña sin bay Parlamento p’asina e bay Scol di Polis.

Den partido MEP no tin ningun Parlamentario cu sagradamente den november di cada aña ta bay pasa vakantie na exterior den e ranch miyonario di su suegro. No!

Den MEP tin Parlamentarionan serio cu ta representa pueblo den debatenan riba nivel, sin mester ofende mama, tata ni ruman.

Den MEP tin Parlamentarionan dedica atende cu pueblo yudando cu tur sorto di problema legal of di belasting.

Den MEP tin Parlamentarionan comprometi na scucha e dolor di comunidad, y busca solucion unda cu por.

ESEY ta trabou di un Parlamentario, y Parlamentarionan di MEP ta ehecuta e cargo aki cu hopi dignidad y responsabilidad, algo cu e Parlamentarionan di AVP ta keda masha chikito banda di esnan di MEP.

Asina ta, siguiente biaha cu un Parlamentario di AVP keha cu e no a weita tur Parlamentario di MEP sinta den Parlamento, bis’e pa e stop di yora y bay haci su trabou: Controla Gobierno y percura pa yuda nos pueblo.