Meta principal pa 2017-2021 den programa di avp – TRADUCI PROGRESO DEN PROSPERIDAD PA TUR

Rene Herdé ta splica

E programa di AVP pa e cuatro siguiente añanan di gobernacion 2017-2021, ta parti den cuatro seccion. Cada seccion ta encera un cantidad di tarea y responsabilidad di Gobierno.

e. responsabilidad di Gobierno pa enseñansa, cuido di salud, seguridad, vivienda, barionan tur ta wordo trata bou di e capitulo “Crea un comunidad vibrante”. Di e forma aki e vision y co-relacion entre diferente area di maneho ta bira mas cla, segun Rene Herdé.

E cuatro seccionnan di e programa ta: Prosperidad, Comunidad, Oportunidad y Stabilidad. Den e cuatro seccionnan aki ta describi e metanan principal cu AVP a fiha p’e añanan nos dilanti. E meta cu ta encera tur esfuerso cu AVP ta bay haci ta pa percura pa e progreso cu nos isla a conoce den e ocho aña di gobernacion di AVP y tur cu e ta bay haci awor, wordo traduci den PROSPERIDAD pa tur hende na Aruba.

Sea ta den trabou y entrada, enseñansa y cuido di salud, medio ambiente y vivienda. E prosperidad mester sigui yega na tur hende. E ta un meta ambicioso, pero basa riba e bon resultado di e ultimo añanan, e ta un meta realistico. Mas ainda e ta exactamente loke pueblo mes ta pidi p’e! Nan a wak e progreso, nan a sinti e progreso. Awor nan kier pa e sigui y pa nan sinti’e den tur ramo di nan bida. Y pueblo ta bisa cu ta AVP so por haci e mehoracion aki realidad pa nan! Herdé ta splica.

TRADUCI PROGRESO DEN ROSPERIDAD

Esaki ta nifica den vision di AVP cu famianan ta sigui bay padilanti. Cu nan no tin e ansha di pensa con paga nan gastonan di cas; pa nan por percura pa nan mayornan di edad y brinda un miho futuro na nan yiunan. Pa por realisa esaki, tanto den economia, trabou, enseñansa, cuido di salud, seguridad, vivienda y bida den barionan, hende mester ripara cu nan ta bay dilanti y cu nan calidad di bida ta mehora. Ta obvio cu esaki no ta tarea di Gobierno so. Pero den bista di AVP, ta tarea di Gobierno pa crea e condicionnan pa esaki y stimula p’e sosode, Herdé ta mustra.

Kiermen cu Gobierno mester sigui hiba un maneho p’e economia di Aruba sigui crece riba un curso sostenibel y crea trabou pa tur hende cu kier traha. E ta nifica cu Gobierno mester sigui mehora e infrastructura di Aruba y crea espacionan sigur, liber di crimen, pa hende por realmente sinti nan mes mas sigur y miho. E ta nifica cu Gobierno mester percura pa mehora ainda mas e aceso na cuido di salud di calidad, cu scolnan ta yuda nos yiunan pa nan tin exitoso den nan estudio y despues den trabou. E ta tarea di Gobierno pa yuda crea barionan cu ta encurasha hendenan pa traha hunto y bini hunto.

Segun Herdé, prosperidad ta traduci directamente den e calidad di bida den tur forma y den e programa di AVP ta splica pa cada tereno di gobernacion, kico ta bay haci pa realisa esey. Si bo kier sa mas di e plannan di AVP p’e benidero añanan, por lesa y “download” e programa di AVP for di e website www.avp.aw