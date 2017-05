“Mi a sinti un alegria grandi ora cu e luz a cende”, Andy Rasmijn a expresa

Alegria a yega pa famia Ruiz-Kelly y tur esnan bibando den e area patras di Grand East Hardware na Noord. Programa Luz di Bario tabata diahuebs anochi a inaugura e prome luz y LED di e caya cu a keda cendi.

Despues cu durante dia Prome Minister Mike Eman y su team a cana den e bario pa scucha habitantenan y informa nan di e ultimo acontecimento riba nan peticion pa iluminacion, anochi e ceremonia pa cende den forma simbolico e prome luz a tuma luga.

Den presencia tambe di Parlamentarionan Marlon Sneek y Jeffrey Kelly, Carlos Bermudez hunto cu Prome Minister Mike Eman, a cende e prome luz LED. Por a sinti un alegria bou di e publico presente ora memey di e acostumbrado scuridad e prome luz den e bisindario a cende.

“Mi a lanta den e bisindario aki y a bay for di aki lagando e scuridad. Mi yiunan ta biba aki banda y ta hopi scur. Autonan ta core hopi duro den e area aki tambe, hasta anochi”, sra. Yolanda Ruiz a conta.

E dos cosnan cu semper e ta corda di e area ey ta stof y scuridad. Awor e ta hopi contento pasobra iluminacion di caya a yega.

E scuridad, sra. Yolanda a conta, tabata haci cu nan no tabata sali anochi pafo.

“Awo bo por hasta sali cana. Mi ta hopi contento cu e luz a yega, danki na Prome Minister Mike Eman”, sra. Ruiz a bisa.

Sentimentonan similar tin cerca su dos yiunan cu ta biba den e bisindario aki.

Raquelita Rasmijn-Ruiz tabatin un sonrisa grandi riba su cara y no ta por nada.

“Scuridad no ta dushi pa biba den dj’e den cualkier comunidad. Bo no sa kendenan ta cana den e scuridad den e bario. P’esey ta hopi bon cu aworaki tin luz y hasta for di paden bo por wak si tin hende straño pafo. Mi ta agradecido cu nos a haya luz, no solamente pa mi pero pa henter e bario. Ohala cu tur bario por haya luz”, e habitante contento a bisa.

Otro ciudadano cu tabata den celebracion tabata Andy Rasmijn.

“Mi a sinti un alegria grandi ora cu e luz a cende”, el a bisa. E iluminacion ta hunga un rol grandi den bida den e ciudadanonan, cu ta sinti nan mes sigur y ta duna respet na nan propiedad. Despues cu a cende e luz, a sigui un celebracion hunto cu e mandatario y habitantenan presente.