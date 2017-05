Michael “Teddy” Gibson ta entre e 5 personanan deteni na Hato

Dia 2 di mei ultimo, e sospechoso asesino Micheal “Teddy” Gibson di 30 aña di edad a wordo deteni despues di un persecusion policial cu a termina ora e auto a bolter den un drempel banda di Aruba Bank na Hato.

Segun e corant Canades, Toronto Sun, Teddy Gibson ta wordo busca p’e asesinato di Julian Weekes di 29 aña di edad, kende a wordo tira mata pafo di un bar na Queen St. E. serca di Parliament St. dia 2 di april, 2016.

Teddy Gibson ta conecta cu e guera di gang di Regent Park cu a laga varios morto den masacrenan cu a tuma lugar entre 23 di maart 2016 y 11 di februari 2017.

Un familiar di Michael Gibson, esta Marcus Gibson ta entre e victimanan di e masacre.

Segun e publicacion di Toronto Sun, actualmente Michael Gibson ta sera na Aruba y e caso a wordo reporta p’e portal Canades, Toronto Sun. Oficialnan di Toronto ta na altura di su detencion, pero no ta comentando nada.

MINISTERIO PUBLICO

Debi cu vocero di Ministerio Publico, Ann Angela a haya hopi pregunta tocante e caso di Jaburibari, el a dicidi di reuni cu e Fiscal cu tin e caso.

Actualmente t’asina cu diferente di e sospechosonan ta den beperking, loke kier men cu a pone un medida di restriccion riba nan, caminda nan no por tin ningun sorto di contacto.

E abogadonan tampoco ta papiando. Bao di e circumstancianan ey, ta imprudente si Ministerop Publico si papia di e caso.

Segun Ann Angela na interes di e investigacion, nan lo pa awor no contesta ningun pregunta. Ministerio Publico ta spera cu pa cuminzamento di otro siman, por duna mas informacion.

Prensa local no a gusta e reaccion aki at all. Ministerio Publico no tin confianza den prensa local, tabata e reaccion, siendo un corant Canades, si ta bon informa. Kier men mihor nos sigui prensa di Canada pa keda altanto kico ta pasando na Aruba.

Ministerio Publico no kier ni sikiera confirma si ta Gibson mes ta deteni, manera na Canada a publica caba.

Manera a ser publica caba, dia di e caso na Jaburibari, a ser bisa cu esnan cu tabata den e auto cu a bolter banda di Aruba Bank na Hato, lo tin algo di haci cu e asesinato. Y como tal tur e 5 personanan (3 homber y 2 dama) a keda deteni.

Riba un di e fotonan aki, por mira Michael (Teddy) Gibson, kende ta ser considera como un “zware jongen”.

Ta di spera, manera Ministerio Publico a priminti, cu na principio di otro siman lo por tin mas noticia. Y den caso cu e grupo aki ta envolvi den e asesinato di e victima di Vietnam, pero biba na Canada, lo ser huzga p’e delito cometi na Aruba, pa despues e lo wordo extradita pa husticia Canadiense.