Michella Steenvoorde Lacle, Partido POR: Inverti den programanan despues di scol lo spaar nos placa

Hobennan cu ta participa regularmente den Programanan Despues di Scol ta…

Segun Ed Spitzberg Vice Presidente saliente di Afterschool Alliance, experto den desaroya y implementa “Afterschool Programs” pa cada $1 cu bo inverti den Programanan Despues di Scol bo ta gana $9 bek.

Den un Q&A na Universidad di Aruba organisa pa The Centre of Excellence for Sustainable Development of Small Islands (SIDS), na unda invitado di honor Ed Spitzberg a splica e balor di un Programa Despues di Scol pa hubentud, a traves di un sesion live caminda tur otro paisnan por a volg e presentacion y tambe haci preguntanan.

Michella Steenvoorde-Laclé y Joseline Croes di partido POR tambe tabata presente pasobra netamente den POR su Vision 17-21 nan tin como Proyecto pa enseñansa extende e orarionan di scol pa ofrece hobennan deporte, musica,arte y cultura te 5’or.

Señor Spitzberg a subraya e beneficionan di programanan extra curicular despues di scol.

Dor di introduci programanan despues di scol bo ta spaar placa paso:

Bo ta reduci crimen hubenil;

Bo ta reduci costonan di bijstand;

Bo ta stimula e desaroyo social di e hoben;

Bo ta stimula e hoben pa tuma miho decisionnan

Bo ta entusiasma e hoben pa siña miho;

Bo ta mehora etica di trabou y cifrasnan di e hoben;

Bo ta mehora calculacion y lectura di e hoben;

Bo ta reduci e muchanan cu ta redobla aña escolar (zittenblijvers);

E hoben ta den un atmosfera fuera di peliger.

Pa un programa pa hobenan despues di scol por ta exitoso tin un serie di factornan cu ta esencial:

E staff & personal mester ta prepara adecuadamente (un mix di profesionalnan & boluntario);

E programa mester ta stipula di antemano cu metanan claro;

E programa mester tin sierto sincronisacion cu e scol den dia;

Mester tin partnersnan den comunidad cu por ta aliado di e programa;

E programa mester ta uno sano/safe & saludabel;

E studiante mester ti participacion y aceso na e programa;

Por ultimo pero mas importante, mester tin un sistema di evalua y mehora e programa.

Michella Steenvoorde-Laclé ta kere fuertemente den introduccion di programanan despues di scol pa hobenan. Esaki lo brinda tur hoben e oportunidad pa ta mas activo den deporte y desaroya nan parti creativo. Creatividad ta un skill importante den e mundo di ciglo 21.

P’e mayornan tambe e tin su beneficionan, ya cu un mayor cu sa cu su yi ta sigur lo ta mucho mas productivo den su trabou. Asina hunto nos por logra hiba nos isla padilanti y tene nos hobennan rib’e bon caminda, Michella ta finalisa bisando.