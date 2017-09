Michelle La Haye di Cruz Cora: Aruba E operacion na Sint Maarten lo ta uno largo

Cruz Corra di Aruba for di prome instante, prome cu pasada di horcan Irma, tabata presente na Sint Maarten pa yuda. Y despues di e pasada un otro grupo di boluntario a biaha pa Sint Maarten. Tambe ta presente aya bou Michelle La Haye, Director di Cruz Cora Aruba.

La Haye a participa tambe den e reunion di Gobierno di Sint Maarten, cu a conta cu presencia tambe di Prome Minister Mike Eman, kende diamars ultimo a biaha p’e isla.

La Haye a splica den cu ainda e isla di Sint Maarten ta den un situacion di emergencia y esaki ta e tipo di yudo cu boluntarionan di Cruz Cora Aruba ta brinda hunto cu nan coleganan di otro isla y demas boluntarionan.

E por bisa cu na masha poco lugar riba e isla tin awa of coriente y aworaki t’e hendenan riba caya ta suministrando e boluntarionan, di e islanan Hulandes, cu poco awa y cuminda.

E trabou cu nan ta realisando ta tumando lugar den estrecho contacto cu Gobierno di e isla y Marina Hulandes. Y hustamente cu Marina Hulandes nan ta trahando pa distribuicion di e materialnan cu a bin ta yegando e isla.

El a recorda cu e prome dianan no tabatin comunicacion of esaki tabata hopi dificil. Dor di e situacion aki hopi situacion a bay malo y e yudansa no tabata bay asina liher manera cu lo por tabata si tabatin un debido comunicacion.

“E ta un operacion hopi compleho. Un isla asina chikito, pero cu un daño enorme y sigur no por spera cu e situacion ta wordo soluciona den un dia.

Boluntarionan di Cruz Cora ta traha di dia y anochi pa brinda e ayudonan asina necesario.”

Manera ta conoci, Cruz Cora Aruba a manda tres boluntario adelanta cu telefon satelital, y a wordo compaña pa un disaster manager di Corsou.

E operacion aki, el a bisa, lo bira uno largo, y lo mester di boluntarionan pa re-emplasa esnan cu ta na Sint Maarten aworaki. Te awor e cooperacion ta bayendo hopi bon, el a bisa.