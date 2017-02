Miéntras cu ainda no a manda documentonan: Minister Camelia Romer ta laga pospone hoorzitting cu AVA Airways

WILLEMSTAD – Awe diabièrnè pa 2 or di atardi, lo mester a tuma lugar e asina yama “hoorzititng” entre Minister di VVRP, Suzy Camelia Romer y su hendenan y delegacion di AVA Airways Curaçao.

A yega n’e fecha aki den e caso di Corte cu AVA a cuminsá algun dia pasa, caminda un di e dos abogadonan di Gobièrno a primintí di lo manda tur documento y cu dia 17 di febrüari lo tabatin e asina yama hoorzitting.

Durante e caso di Corte aki, abogado di Gobièrno a bisa cu pa mas tarda un siman promé cu e hoorzitting, esta diabièrnè último cu tabata dia 10 di febrüari 2017, abogado di AVA Airways lo a ricibí tur documento cu a manda pidi for di decèmber 2015.

Sinembargo te cu e dia di awe, ningun di e documentonan aki no a yega den poder di nos abogado mr. Chester Peterson, miéntras cu di parti di Gobièrno y Minister awor demisionario Suzy Camelia Romer a manda pidi pa cancelá e hoorzitting te cu comienso di luna di maart próximo.

For di dia 30 di decèmber 2015, abogado Chester Peterson a manda pidi no menos cu 10 documentonan relevante na nòmber di su cliente AVA Airways, pero te cu e dia di awe no a sa di entrega ningun. Ta trata aki di e siguiente 10 documentonan:

Conseho di SOAB, esta esun cu ta referí n’e carta di Director di CCAA na su cliente di dia 21 di augùstùs 2014; Consehonan adicional di SOAB di fecha 10 di decèmber 2014; Conseho adicional di SOAB di dia 19 di febrüari 2015; Conseho di Director di CCAA di dia 24 di febrüari 2015; Conseho di Sector Directeur di VVRP di dia 23 di maart 2015; Conseho di Banco Central di Còrsou y St. Maarten di dia 7 di augùstùs 2015; Conseho di SOAB di dia 2 di sèptèmber 2015; Conseho di Banco Central di Còrsou y St. Maarten di dia 23 di òctober 2015; Conseho di Director di CCAA di dia 14 di decèmber 2015; Un rapòrt forensico no fecha y no identificá.

Apesar cu abogado di Gobièrno di Còrsou cu tabata den representacion di Ministerio di VVRP a primintí e documentonan aki pa dia 10 di febrüari último, te cu awe esaki no a tuma lugár, loke a pone cu siman pasa abogado Chester Peterson a tuma contacto cu nan.

A argumentá cu nan nota cla ainda y cu n’e mesun momento ta pidi pa posponé e hoorzitting di awe pa un fecha den luna di maart.

AVA Airways mediante di su abogado a bay di acuerdo pa cambio di fecha di e hoorzitting aki.

AVA Airways tin fe cu husticia lo prevalecé for di e hoorzitting aki, caminda, claramente nos lo demostrá cu e compania di aviacion aki a keda inhustamente trata pa Minister demisionario Suzy Camelia Romer.