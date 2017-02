Mientras cu InselAir ta deliberando pa convence Avianca pa riba nan partner strategico, Grupo local cu inversionista di afo, kier bin cu un compania di aviacion

Actualmente tin un grupo di Arubiano, conoceder den aviacion, kendenan hunto cu un grupo di inversionista ta cla pa bin cu un compania di aviacion, pero kico nan haci, nan no por haya un reunion drechi cu Departamento di Aviacion Civil.

Ta mescos cu nos di AWEMainta, cu for di algun dia caba, ta trata di haya Edwin Kelly, Director di Aviacion Civil, y ni maske cu nos laga number di telefon p’e yama bek, dicho Director nunca a debolbe nos yamadanan.

Di acuerdo cu nos informacion tin un grupo di Arubiano, ta nan intencion pa cuminsa cu un compania chiquito, haciendo uso di e.o. avionnan Beachcraft di capacidad di 19 asiento, pa bula inter-insular y regional, pero a corto distancia.

Mesun compania di Arubiano aki, kier brinda un servicio adicional, cu ta di Maintenance-Repair-Overhaul (MRO), cu ta un servicio cu nan kier duna na companianan mas grandi, manera e.o. KLM, Avianca, etc. Na companianan cu ta haci uso di avionnan manera Airbus 320.

E grupo aki a bay papia cu autoridadnan na Bonaire, cu a mustra interes, pero manera nan a duna di conoce, nan kier bin Aruba, cu e servicio aki, banda di un compania di aviacion.

Manera menciona lo cuminsa cu avionnan Beachcraft, pero, banda di transporte di pasahero, lo kier pensa pa transportacion di carga. Ta logico cu mester di avionnan mas grandi despues.

Ta di spera cu nan por haya un reunion cu DAC, pa haya aprobacion inicial pa nan sigui cu e siguiente paso pa cumpli cu tur loke DAC ta demanda pa por haya un AOC.

Tur hende ta di opinion cu Aruba no por keda sin transporte sigur no entre e islanan ABC y cu St. Maarten.

Aruba Airlines cu su avionnan grandi, e no ta rendabel pa ofrece e servicio aki, o amenos nan tin cu avionnan mas chiquito cu e Airbus 320. Y esaki ta ser evalua.

Tiara Air cu lo ta ideal, pero e compania aki no a progresa y a keda concentra riba buelonan pa Venezuela, te cu awe no por haya su placa for di Venezuela, loke a causa su bancarota. Gerencia tin e caso aki den apelacion, sperando di por cambia e status di bancarota pa bolbe reanuda su servicio.

E grupo local, mirando e situacion aki, a dicidi di cuminsa e proceso pa nan haya nan AOC, pero cu por tuma algun luna ainda.

Ta conoci cu e compania Aserca, Avianca y eventualmente Copa Airlines no a mustra interes pa haci e buelonan interinsular. Mas di e intencion aki nos no a tende mas. Te cu ayera, ora cu un delegacion di Gobierno di Corsou, hunto cu ehecutivonan nobo di InselAir ta na Bogota, ta reuniendo pa interesa Avianca bira e partner strategico cu InselAir mester.

Mas den siman, nos ta spera di haya informacion di e reunion aki, na Colombia.