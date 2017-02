Mientras Prome Minister ta den un silencio total Minister di Husticia ta “missing in action” den ola di criminalidad Segun Otmar Oduber

Pueblo kier sa kico Gobierno ta haciendo pa loke t’e ola di criminalidad cu ta cabando cu trankilidad riba nos isla. Kico ta haciendo cu nos frontera? Ta poniendo mas hende?

Locual cu tin aworaki ta mal maneho y falta di responsabilidad.

Plataforma politico POR ta pone pa atende cu criminalidad como prioridad.

“Locual cu pueblo ta pidiendo actualmente ta pa Gobierno carga su responsabilidad. Nos no ta scucha e Minister di Husticia bin afo, mientras cu tin 22 caso di crimen cometi den un luna. Hendenan di edad atraca, ta saca arma riba nos comericiantenan y casonan di violacion.

Nos tin un Cuerpo Policial cu por funciona, pero cu no ta wordo permiti pa funciona, no ta haya prioridad di Gobierno, no ta haya e atencion di Minister.

Ora cu soluciona un caso si ta wak e Minister tur bacha ta cana yega eynan pa saca potret. Pero ora di duna material y fondo necesario, ekipa Scol di Polis y ora cu papia cu Polisnan, nan ta bisa un warda tabata funciona cu un Wachtcommandant cu 4 unidad.

20 Aña despues ainda e t’asina. Cu casi 40 mil hende mas hopi cu ta biba riba e pais aki compara cu 20 aña pasa.

Kiermen no mester busca leu pa haya sa kico t’e solucionnan necesario y esey ta loke nos comunidad ta pidi,” lider di Plataforma POR Otmar Oduber a bisa.

Durante diferente encuentro cu POR ta haciendo den cuadro di nan programa politico a tuma nota cu hende ta punta dede directo n’e maneho cu no a existi riba tereno social.

No a sosode nada nobo riba e tereno social.

Dunando un hende 25 florin di aumento no a yuda e situacion di e persona ey. Minister President por sali afo mustra cu el a haci un bon gesto cu esaki, pero cu kico a yuda e problema cu e persona aki tin socialmente?

Con a resolve e problema cu e tin como mama of tata soltero pa nan haya trabou? entre otro. Kico a wordo haci pa barionan cu tin problema cu delincuencia causa pa problemanan social grandi den e bario? Ta preguntanan cu ta keda habri.

AUMENTO CRIMINALIDAD PROBLEMA NO DI AWOR

Na 2014/2015 tabatin e ultimo dialogo social cu a tuma lugar riba peticion y iniciativa di gremionan aki na Aruba.

A palabra cu ta bin cu inventarisacion di loke cu ta necesario (buscando solucion) pa loke t’e ola di criminalidad cu for di e tempo ey caba tabata asina bisto.

Esaki tabata un di e 9 puntonan ora cu a bay Gobernador aña pasa na januari, y Gobierno a compromete e tempo ey cu dentro di un luna lo mester haci e inventarisacion aki cu e tempo ey tabatin dos aña pendiente caba, te dia di awe, segun Otmar Oduber.

Un aña a pasa desde esey, kiermen awor e ta 3 aña pasa cu Gobierno a sinta cu tur partner. Nan a traha un plan di accion di kico tur ta bay tuma lugar, te dia di awe nada a wordo haci.

PROYECTO DI CAMARA

Na 2012 a cuminsa traha riba un proyecto di camara y aworaki ainda no tin ningun camara ta traha, mientras cu algun miyon a bay den e proyecto.

Aparentemente e motibo tras di esaki ta cu despues cu a hinca tanto placa den e camaranan, a bin resulta cu e ekipo no ta compatibel cu esun di SETAR.

PRIORIDAD POR

“Nos si a pone como prioridad cu no ta bay para keto mas, nos ta kere cu tin fondonan disponibel.

E Minister a haya algun miyon di e ley cu a wordo pasa di criminaliteitsfonds, banda di esaki el a haya fondonan di ATA y di Gobierno, kiermen fondo no por t’e problema. E ta bay p’e maneho y responsabilidad cu ta wordo carga conhuntamente den un Gobierno.

Prome minister t’e prome responsabel pa confronta comunidad y bisa cu ta tuma nota di e ola di atraconan cu ta tumando lugar y kico ta haciendo como Gobierno of kico ta bay haci.

No por keda biba den silencio y laga cu e comunidad pa 6 or di atardi ya kier lock porta di cas y sera nan curpa, pasobra no sa ki ora ta haya bishita inespera na nan cas”, Otmar Oduber a termina bisando.