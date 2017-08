Mike Eman durante presentacion Programa di Partido: Cada candidato di AVP ta sacrifica pa pueblo y para pa e homber chikito

AVP a envolvi un grupo grandi di persona den e evento 1000voz, den cual kier a scucha kico ta deseo di pueblo den un siguiente Gobernacion di partido AVP.

Puntonan cu a bini dilanti riba diferente tema cu ta di importancia pa pueblo, y esaki a wordo compila dor di un team di AVP y hinca den loke ta e Programa di Partido, Aruba Padilanti 2017-2021, pa e siguiente Gobernacion di AVP.

Den presentacion di e Programa di Partido den un evento publico recientemente na Renaissance Convention Center, lider Mike Eman a papia di e puntonan mas importante cu AVP ta bay ehecuta den e prome aña di e Gobernacion nobo.

Asina Eman a menciona cu prima di AZV pa pensionadonan ta wordo reduci; 9 mil hoben cu ta sali for di scolnan secundario den oranan di merdia ta haya un luga unda nan por haci nan huiswerk bou guia, pero tambe pa practica deporte, arte y cultura via nos NosAtardi; den e prome aña ta bin un huurtoeslag p’e famianan cu tin necesidad di esaki (mescos cu a bini cu e reparatietoeslag).

“Ora nos a bisa boso cu nos ta trece KLM bek, nos a trece; ora cu nos a bisa boso nos ta trece Carnival Cruices bek, nos a haci’e; ora cu nos a bisa boso cu nos ta bay aumenta bijstand, reduci tarifa di awa y coriente, nos a cumpli. P’esey awe nochi ora cu nos bisa boso cu e siguiente etapa di progreso y cambio di renobacion ta bay continua – manera Village, Juwana Morto, Yara, Madiki y de Vuyst a mira – henter Aruba ta bay mir’e. E cambionan aki no ta klinker, pero ta mehoracion di calidad di bida”, lider di AVP ta splica.

Mencionando e punto aki, Eman a expresa tambe cu e no ta kere cu opositornan a yega di papia cu ancianonan cu mester biba cera den nan cas, pa motibo di e stof cu ta afecta nan salud.

Pero awendia e ancianonan por habri porta y mira nietonan ta hunga, creando un miho calidad di bida. “Hendenan cu no ta mira esaki, hamas mag di bolbe den Gobernacion. Nunca mas nos mag di bay bek”, Eman a duna di conoce.

Loke cu a resalta tambe den e discurso di lider di AVP ta ora cu el a bisa cu por pone hopi cos riba papel, idea y pensamentonan, pero na final ta e curason, alma, dedicacion y devocion ta loke ta dicidi si e plan ta bira realidad, si e promesa ta wordo cumpli.

“Esnan cu a presenta e Programa di Partido awe ta hendenan cu amor, dedicacion, y devocion pa e pais aki. Cada un merece boso confiansa. Den capacidad nan ta surpasa tur e oponentenan, pero ora cu mi a busca nan mi no a pensa unicamente riba capacidad. Mi a pensa mes hopi riba nan capacidad cu riba nan stimacion y sacrificio pa pueblo pa haci un diferencia pa e homber chikito cu no por defende su mes. Esey cada un di mi candidatonan ta para p’e”, Eman ta co