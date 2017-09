Mike Eman, lider di AVP: E eleccion aki no ta un discusion politico mas; pueblo ta sinti y wak e diferencia

Pueblo ta mira y sinti e diferencia, pesey diadomingo Aruba a responde. Esey t’e ponencia cu lider di Partido di Pueblo Arubano AVP a trece dilanti diadomingo na momento cu publicamente a gradici e publico inmenso cu a participa den y banda di e Parada Rumbo pa Victoria.

Mike Eman a nota cu no ta solamente den e bario y districtonan conoci di ta berde semper, por a sinti e aprecio y sosten.

A conta con for di ora cu a subi Driemasterstraat, ambos banda di caminda hendenan tabata hopi entusiasma. “Berdad Playa Pabou ta AVP y Rancho ta AVP sea den oposicion of den Gobierno, pero e alegria adicional riba e cara di esnan cu ta biba den Bushiri, den Rancho y den Madiki ta pasobra ora nan ta saca cara for di nan cas, nan ta mira trottoir cu a wordo renoba, nan ta mira e iluminacion cu nan a haya; na Bushiri e muchanan ta hunga riba un cancha deportivo cu yerba, mey mey di un becindario di cas di pueblo, no un ciudad grandi manera lo bo mira na otro pais.”

Eman ta puntra su mes ta kico e oponentenan politico por pensa cu e personanan aki ta bay yega na dje como conclusion.

“Nan ta bisa: Esaki ta mi Gobierno, e Gobierno cu a bin bishitami, e Prome Minister cu a bishitami y scuchami,” Eman a expresa dialuna merdia na radio. Esaki t’e motibo pakico e barionan di Playa a sali grandemente.

E lider politico tambe a splica cu e hendenan cu a aglomera n’e rotonde di Santa Helenastraat tabatin un alegria riba nan cara, pasobra pa hopi tempo a pidi un rotonde asina, pasobra e crusada tabata conoce hopi accident.

“Gobierno a bin y Gobierno a bay, pero ningun hende a responde. Ami a cana den Santa Helena y Driemasterstraat, nos sa kico hendenan ta biba aden. Oponentenan ta bisa cu esaki ta prioridadnan robes; puntra e hendenan na Santa Helenastraat si esaki t’e prioridad robes!,” Eman a comenta.

Pesey e lider di e partido berde ta yega n’e conclusion cu no ta trata mas di un discusion politico. No ta trata si Gobierno a traha of laga di traha; e prueba ta pafo di bo bentana di cas, e ta riba bo payslip!

Mescos a sosode na Boegoeroei unda e entusiasma na yegada di parada di AVP tabata visibel. Aki tambe Mike Eman y su ekipo a cana den bario y papia cu un pueblo cu a bisa cu nan tin un Hulpbestuurskantoor caminda plafond ta cay riba nan cabes y e Gobierno aki a construi un MFA pa nan.

Por ultimo, Eman a bisa: “Nan a pidi nos luz y asfalt y barionan manera San Miguel, Seroe Janchi y Alto Vista nos a trece asfalt; nan a pidi nos canchanan deportivo y nos a trece batting cages, pasobra esaki t’e prioridadnan cu pueblo a puntra p’e.

Pueblo kier un mihor becindario pa biba aden, e kier un mihor servicio di Gobierno y e kier un mihor entrada y esey ta loke e Gobierno di AVP a duna nan.”