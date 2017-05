Mike Eman ta bolbe suta pueblo cu aumento drastico di prijs di gasolin

Fraccion di MEP ta declara

Un y tur por a mira e siman aki con pa di tantisimo biaha e prijs di gasolin y diesel a subi na Aruba y caminda ya por premira cu esaki lo tin su efectonan sumamente negativo pa cu e poder di compra di nos conciudadanonan, ya cu pareu cu e aumento di prijs di gasolin y diesel tur prijs di producto y servicio lo sigui aumenta den e lunanan venidero, segun fraccion di MEP.

Pa no papia mes di e abuso coruptivo di hedging dor di e Gobierno actual, caminda tur hende ya pa mas di 2 aña caba no ta disfrutando di un reduccion drastico di prijsnan di awa y coriente. Hecho ta cu danki na e medida cruel aki di Gabinete Eman un suma di mas di 400 miyon florin a ser ranca malamente for di cartera di e pueblo Arubano y cu miles di hogar ta bibando sin conexion di awa y coriente.

Sinembargo, locual tin henter comunidad confundi y te hasta rabia ta e hecho cu prijs di crudo riba mercado internacional a baha drasticamente durante e ultimo aña, pero ta na Aruba so ningun hende ta disfruta di un reduccion di prijs di gasolin y diesel y ta wordo solamente suta tur luna cu aumentonan drastico.

Pa por demostra e abuso cu e Gobierno di AVP ta cometiendo contra pueblo, partido MEP ta presenta e tabel adhunto caminda nos por mira con e prijs di gasolin, diesel y crudo (WTI crude oil) tabata na oktober 2009 tempo cu MEP a bandona Gobierno y cuanto e prijsnan aki ta na mei 2017, esta bao di Gobierno di Mike Eman.

Aki claramente nos por mira cu e prijs di crudo West Texas Intermediate (WTI) a reduci for di 74.8 dollar pa bari na oktober 2009 te na 45.9 dollar pa bari na mei 2017, esta un REDUCCION cu 38.6%.

Sinembargo nos por mira cu prijs di gasolin a reduci cu un miserabel 0.7% y prijs di diesel a reduci cu un miserabel 2.8% den e periodo menciona, mientras cu prijs di crudo a baha cu casi 46%.

Sin duda cu esaki ta un abuso di marca mayor cu Mike Eman y su Gobierno ta cometiendo contra nos pueblo cu ya ta sufri den dolor pa tur e medidanan cu Gabinete Eman ya a tuma caba y otro medidanan cruel cu tambe ta na caminda.