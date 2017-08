Mike Eman, un lider cu ta wordo inspira pa Creador pa logra cosnan grandi pa Aruba

Lider di AVP Mike Eman ta un persona di hopi fe y ta sinti cu tur cos cu ta pasa na Aruba y cu hendenan ta un destino di Dios. Den e unico evento cu e lider di partido a organisa pa su votadornan, el a hiba un discurso yena di emocion, pero unda cu a resalta cu tur cos ta cuminsa cu e fe y creencia grandi cu e tin den Dios. Cu e ultimo aki ta pone cu tur cos ta sosode p’e bon di un pais manera Aruba.

“Awe tardi mi curason ta yen di humildad y aprecio p’e sentimentonan cu mi por a sinti for di amigo, colega y simpatisantenan, pasobra ora bo haci e trabou aki y bo pone pueblo y pais na prome lugar, e ta bin cu sacrificio.

Ora cu bo pone pueblo y pais na prome lugar, bo tin cu haci e sacrificionan aki. Haci sacrificio, keda cu animo, keda cu energia y keda motiva ta retonan grandi.”

Bou aplauso di e sala yen e gran lider, cu den e dos Gobiernonan cu el a lidera a saca Aruba for di su situacion dificil y a transforma e pais den un lugar hopi bunita, a papia di loke ta inspir’e y di unda e ta saca su inspiracion.

“E inspiracion, e motivacion, pa keda cu energia, pa keda motiva ta cuminsa cu inspiracion y e guia cu nos ta haya invisiblemente di nos Creador.

Ora cu nos a cuminsa awe, a para keto un rato riba e importancia di e fundamento y principionan di fe, for di locual nos ta siña di chikito di nos mayornan, di esnan cu ta kere, cu tin hopi cos cu nos no por splica, pero tur ta sinti cu tin algo mas grandi cu ta dirigi nos destino. Ora cu bo tin e fe aki, y bo por tene na e principionan cu ta bini for di dje, bo ta logra cosnan grandi.

Principionan cu a wordo presenta elocuentemente dor di mi amigo Juan David, riba cual ta nos propositonan, pakico nos ta riba e mundo aki.

Den esey bo ta siña cu solidaridad, biba no p’abo mes, pero biba pa haci un diferencia pa otro ta algo asina escencial, cu bo por nifica algo mas pa humanidad pa futuro.

T’e principionan aki cu ta dunami e energia, e motivacion pa por traha dia y anochi pa haci un diferencia pa nos conciudadanonan.

Naturalmente den nos oracion, e ta un linea invisibel, cu bo no por mishi cun’e, pero si por cuminsa mishi cune ora cu e cuminsa brota for di esnan cu Dios a pone riba e mundo aki pa comparti cu bo.

Awe mi a sinti for di curason di tur prohimo cu Dios a pone riba e mundo aki pa hunto nos cana y lucha. E sentimentonan aki cu ta dunami e curashi, energia y boluntad pa sigui ta boso sirbidor. Danki pa tur e amor y sentimentonan aki, pasobra e trabou cu nos tin cu haci ta hopi mas grandi cu nos mes, mas grandi cu nos isla chikito.”