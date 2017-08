Militarnan Venezolano tin algun Arubiano como rehen – Demandando 5 mil dolar pa cabez, de lo contrario lo mata un pa un di e rehennan

Ayera mainta na Venezuela militarnan di Gobierno Bolivariano, kendenan ta ser considera como un di e gruponan mas corupto na Venezuela a gara 4 boto, lancha rapida di Aruba.

E botonan aki casi tur dia ta sali casi tur dia for di Aruba pa cumpra gasoline di contrabanda na oriya di costa norte di Peninsula di Paraguana (serca di Cabo San Roman y Puerto Escondido).

T’asina cu e militarnan a laga 3 hende (Arubiano) bay Aruba cu un boto, pero cu e condicion cu nan mester busca 5 mil dolar pa cabez, esta p’esnan cu nan tin como rehen na Venezuela. Si tuma na cuenta cu 3 boto a keda atras, cu un total di 5 hende. Loke nan kier ta sigur 20 pa 25 mil dolar, y nan condicion ta cu nan kier e suma aki ayera tardi mes, of lo mata tur e Arubianonan cu nan tin como rehen.

Nan no tabata kier pa no informa ningun hende, y pesey esnan cu a yega Aruba, a haya nan mes cu un cantidad di recherché na Barcadera y nan no kier pa ningun hende sali for di Barcadera. Tin hasta mucha den e rehennan aki.

E situacion ta tenso, pasobra si e boto no bolbe cu e cantidad di dolar cu nan a demanda lo cuminsa mata cada uno di e Arubianonan cu a keda atras. Ta masha autoridad tabata ayera na haf di Barcadera.

Gobierno oficialmente no a recibi ningun denuncia, pero ta na altura di loke ta pasando, pero manera un vocero a duna nos di conoce, tur esnan cu ta sigui haci e practica di bay tur dia Venezuela pa cumpra gasoline sa cu Gobierno di Aruba no ta di acuerdo cu e practica aki. Como tal e consecuencia ta core pa nan cuenta.

Hasta Gobierno di Reino a manda un advertencia, cu si bo no tin nada di haci na Venezuela, evita di bay. Pero no, te ora cu algo pasa, e ora ey, ta bati alarma. Extraoficialmente nos tin entendi cu tin famia preocupa, cu a dicidi riba nan mes pa bay Consulado di Venezuela, cu e peticion p’e Consul General intermedia y sigur p’e Arubianonan cu ta rehen na Cabo San Roman y Puerto Escondido pa nan no ser mata, manera e militarnan di Venezuela a laga nan sa si no bin cu e placa cu nan kier, cu ta entre 20 pa 25 mil dolar.

ULTIMO ORA

Na ultimo ora, nos a recibi informacion, sin por a ser confirma, cu e Arubianonan cu a bin Aruba, pa prepara e suma di 20 pa 25 mil dolar, cu esaki a ser paga na un Venezolano na Aruba ayera tardi mes.

Ora cu e Venezolano (socio) na Aruba a recibi e placa, a saca un potret manda p’e militarnan na Estado Falcon y asina a laga e rehen Arubiano den libertad y nan a bolbe Aruba inmediatamente. Nos di AWEMainta lo trata di saca foto ora cu nan yega y lo publica esaki den nos edicion di mañan.