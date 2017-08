Milo Martes (POR): Renobacion y construccion so no ta hisa bo calidad di enseñansa

Ta bon cu scolnan ta wordo renoba te cu 2020 manera ta e plan di renobacion di scolnan existente y construccion di scolnan nobo. Pero e Gobierno actual no tin solucion p’e cantidad di studiantenan cu ta wordo ubica na sitionan peligroso y no adecua p’e proposito di un scol durante renobacion di nan scol.

Tambe tin cu remarca cu durante renobacion di scolnan no ta corda rib’e beneficionan salarial y secundario pa cu e docentenan, segun Milo Martes.

Cu renobacion y construccion di scolnan so, bo no ta hisa e calidad di enseñansa. P. e. ora un docente yega cierto edad den enseñansa e no ta mira aumento ni beneficionan adicional.

Ma locual si e ta haya ta mas trabounan administrativo y clasnan mas grandi, Martes ta splica.

Solucion tin, p’esey POR lo bin cu solucionnan planifica, structura y balansa, cu lo bay haci e diferencia pa cu un enseñansa di calidad. Esaki POR tin como vision den su plan di accion.

Un di mi metanan ta stop e malgastamento di placa na huurmento di edificionan y otro localidadnan cu no ta adecua pa scol. Dor di bin cu un doorstroom school, manera p. e. edificio di JFK cu ya ta propiedad di Gobierno, asina Gobierno ta baha su gastonan na huur di edificionan enormemente, Martes ta continua bisando.

E hecho cu e localidad aki ta uno central, lo bira mas facil pa e studiantenan di barionan manera Noord, Paradera, Hato, Tanki Leendert, etc. yega nan destino hopi mas lihe, durante renobacion di nan scol y tambe esaki por wordo uza pa Middag y Avond leergangen.

POR ta kere firmemente cu enseñansa ta e motor di cualkier sociedad prospero y ta conduci na desaroyo social y crecemento economico di bo pais. Cu POR den gobernacion lo bo mira e diferencia, Martes ta termina.