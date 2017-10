Minister Demisionario, dr. Carlos “Alex” Schwengle – Aruba bon representa den Juegos Sur Americanos de los juveniles 2017

Un total di 3 medaya logra pa Aruba

Minister Demisionario, dr. Carlos “Alex” Schwengle hunto cu famia di e atletanan cu a representa Aruba na Santiago, Chile a duna nan bon bini despues di a haci un bon trabou den e di dos Juegos Sur Americanos de los juveniles 2017. E competencia aki tabata un preparacion p’e olimpiada hubenil cu lo tuma luga na October 2018 y ta spera cu nan por clasifica pa asina participa den e olimpiada.

Aruba ta orguyoso di nan participacion pasobra mas di 50 atleta tabata selecta a base di e reglanan vigente di Comite Olimpico Arubano (COA). Den e cantidad di atletanan a scoge e 11 atletanan cu a representa Aruba na Chile. Por ta orguyoso cu e atletanan a bin cu 3 medaya pa Aruba cu ta 1 medaya di brons den landamento femenino, 1 medaya di plata den judo y 1 medaya di oro den taekwondo.

E atletanan no a yega logra bay cu e medayanan aki, pero nan mester a competi na un nivel halto pa logra esaki. Esaki ta un muestra cu Aruba pa ta un isla chikito, tin bon atleta y potencial. “Dios duna cu e muchanan aki y e otronan tambe pa saca mas inspiracion y ambicion pa traha duro”, asina Minister Demisionario Schwengle a expresa. Esaki ta un dedicacion di tur dia pa por yega na e nivel aki. Nan mester mantene esaki y te hasta por supera e nivel pa nan por yega e Weganan Olimpico na 2020 y kisas 2024, cual meta ta pa yega eynan.

Minister Demisionario Schwengle a felicita e atletanan, coachnan, COA y tur instancia di deporte cu a yuda na forma e hubentud. No por a keda sin gradici e mayor, amistad y fanaticonan rond di e atletanan, kendenan a sostene y pusha nan pa yega asina leu.

Tambe a gradici e atletanan cu no a logra bin cu medaya pa nan participacion, pero cu e experiencia aki yuda nan sigui crece y pa futuro nan tambe logra medayanan den competencia asina aki pa pais Aruba.

Ta spera cu hubentud en general siña di e grupo chikito aki, pasobra no pa motibo cu Aruba ta chikito nos no ta inutil y no por. Pero al contrario, Aruba ta un isla chikito orguyoso, cu hopi capacidad. Minister Demisionario Schwengle ta kere cu sigui cu e reorganisacion den deporte hiba den e ultimo añanan, por logra hopi mas pa pais Aruba.