Minister di Economia, Richard Arends: A refuta publicacion di Argus, alegando cu CITGO ta cumpli cabalmente cu loke tin palabra cu Aruba

E publicacion di e.o. Argus, cu a duna di conoce cu rehabilitacion di e refineria di CITGO lo sufri un retrazo considerable. E noticia aki sigur a yama atencion na Aruba tambe.

Minister Richard Arends, kende ta un di e negociadornan di e contrato cu CITGO, a refuta e publicacion cu a sali, cu tin biaha ta trece cierto confusion y t’e canal oficial.

E Minister a tuma di biaha contacto cu abogadonan di CITGO na Houston, y nan a laga sa di no ta na altura di loke a sali publica. CITGO, segun Minister Richard Arends, ta cumpliendo cabalmente cu loke nan a firma, y cu e proyecto di rehabilitacion ta canando segun e contrato, y no tin ningun retrazo.

Si mira cu na februari, tin 100 hende cu a haya nan badge, 100 hende cu ta trahando n’e refineria, sea via CITGO mes of via contratista. Awor nos ta na 438 pa luna di april. Tur esaki ta segun schedule di e rehabilitacion di e refineria, ta loke ta mirando aworaki.

E rehabilitacion a cuminsa caba for di aña pasa y e prome mitar lo ta den operacion mei-mei di 2018. Ta informacion cu ta conoci serca Gobierno y tambe ta den e pronosticonan di Banco Central, pa loke ta crecemento economico, cu ta tene cuenta cu esaki.

Di parti di Gobierno, como representante di accionista den Refineria di Aruba, no tin nada di preocupa pa loke ta trata pa loke t’e rehabilitacion di e refineria y tambe e futuro operacion di refineria di Aruba, segun Minister Richard Arends.

Na 2018, e prome trein lo ta cla y lo por cuminsa opera, segun Minister Richard Arends. Asina e mandatario Arubano a refuta e publicacion di Argus.

Pero di otro banda via Globovision den un programa di economia, nan a entrevista Jose Toro Hardy, kende a indica cu ya PDVSA no ta den top 10 di industria petrolero. PDVSA ta un empresa masha mal para, y no ta ni na di dos lugar, loke nan tabata.

PDVSA tin masha debe y ta fuertemente atrasa den pago di su deudedornan, segun Jose Toro Hardy, kende a bisa cu ta Banco Central di Venezuela ta financia PDVSA actualmente.

PDVSA no tin fondo pa inverti ningun caminda. Venezuela awor hasta ta importa gasoline y otro productonan petrolero.

Pa loke t’e posicion di CITGO, PDVSA a cuminsa varios refineria, e.o. 8 refineria di CITGO, cual compania awor a cumpra e refineria na Aruba.

Pa colmo CITGO awor tambe ta enduedada, y nan no tin fondo pa haci mas inversion, segun e experto Jose Toro Hardy, confirmando loke cu Argus a publica, pero cu a ser refuta pa Minister Richard Arends.

A dicidi di hipoteca CITGO, unda e compania Ruso, Rousneff a demanda pa haya tur e accionnan di CITGO, hacienda e compania aki practicamente doño di CITGO, incluso di e refineria na Aruba.