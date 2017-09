Minister di Enseñansa, Michelle Hooyboer-Winklaar – “Tabata un privilegio pa mi a traha cu Universidad di Aruba”

El a duna di conoce na Apertura di e Aña Academico 2017-2018

Den presencia di Gobernador Alfonso Boekhoudt, Hunta Directiva, Rector, Decano, studiante y invitadonan, Minister Michelle Hooyboer Winklaar a hiba su discurso na ocasion di Apertura di Aña Academico 2017-2018, cu lo t’e ultimo den su funcion.

“Awe nochi ta un oportunidad cu mi persona por join boso nan pa celebra e apertura di un aña academico nobo na Universidad di Aruba, y tambe un oportunidad pa mi por despedi, dor cu mi ta drentando mi ultimo simannan como Minister di Enseñansa.

Ora mi a reflexiona den mi ultimo 4 añanan como Minister di Enseñansa, mi ta sinti un gran previlegio, cu mi por tabatin e oportunidad di traha hunto cu Universidad di Aruba den e progreso continuo di e institucion aki y mas cu tur cos, p’e progreso di nos isla.

For di lansamento di e Double Degree Program cu Universidad di Maastricht, un acuerdo firma di un MoU cu Facultad di Derecho de Osgoode Hall, e acreditacion logra pa varios di e facultadnan di Universidad, y e lansamento di e Aña di e Fundacion Academico y, unda nos a duna e bon bini na Princes Beatrix durante e debate hubenil, tabata un gran honor cu mi persona por a participa den tur e ocasionnan importante aki cu boso”.

Segun Minister Michelle Hooyboer Winklaar, apesar di tur cos y den e cuadro di e 4 añanan, tabata e oportunidadnan cu su persona tabata por a papia y scucha e studiantenan specialmente over di nan aspiracion y soñonan pa futuro. T’e preparacion p’e bida di e studiantenan aki cu nan lo ricibi n’e Universidad aki cu lo yuda na duna nan futuro un forma, pero tambe n’e futuro di Aruba.

Durante mesa rondo n’e EduCanada Fair, e siguiente pregunta a ser haci: Kico t’e habilidadnan cu nos mester siña den nos educacion superior pa nos por cumpli cu e demanda nan cu lo tin pa futuro? Nos oradornan a enfoca riba algun habilidad specifico basa riba tecnologia y nan a purba premira cua t’e carera nan cu lo t’ey wardando pa nos graduadonan.

“Un orador a papia over di lenguahe y a sugeri pa nos laga Papiamento un banda y pa nos concentra unicamente na Hulandes como nos idioma di instruccion for di kleuter te enseñansa secundario, p’asina nos prepara nos studiantenan mas mihor p’asina nan por tin exito den nan educacion superior na un pais manera Hulanda.

Lamentablemente mi persona no a forma parti di e panel y mi no por a expresa mi desacuerdo cu e declaracion aki en particular.

Pero tabata e contesta cu Dan Seneker di Universidad di Bishop cu a papia mas cu mi. El a bisa cu nos mester prepara e studiantenan pa nan por pensa mas critico y no tuma of busca informacion pacificamente. Esaki lo prepara e studiante nan pa cualkier trabou of carera cu nan scoge pa nan studia.

Pero, kico nos ta compronde bou di pensamento critico? Mi ta kere e mihor definicion pa pensamento critico t’e aplicacion intencional di habilidad pensamento, ordo superior, manera analisa, por reconoce problema y tambe tin solucion p’e problema nan.

Tin pensamento critico t’e capacidad di pensa over di nos pensamento propio y di tal manera cu nos ta reconoce nos fortaleza y debilidad nan como resultado, nos ta reforma nos pensamento nan di e mihor forma.

Mi ta kere cu hopi biaha nos ta confundi e pensamento critico cu e capacidad di critica of simplemente nos ta cuestiona tur cos y tur hende. E pensamento critico ta consisti na cuestiona nos propio manera di pensa con e mundo ta draai rond di nos y e capacidad di evalua e validez di algo cu ta presenta cerca nos”.

Dan Seneker a conclui pa bisa: “Den mundo di noticia falso y hechonan alternativa, nos mester educa e studiantenan pa nan por bira ciudadanonan cu ta tuma un pauze prome cu nos acepta e version di realidad di un persona y bisa nan mes: Esaki tin sentido?

Mi ta kere cu pa nos comunidad chikito esaki ta crucial na cualkier momento y hasta mas ainda durante eleccion.

Tin un pensamento critico, pa resolve problema, traha den ekipo y tin inteligencia emocional halto. Esaki nan ta atributonan cu dunadornan di trabou ta busca, independientemente di e industria, y nan lo t’e habilidadnan pa futuro cu lo yuda nos studiantenan tambe”.

Segun Minister Michelle Hooyboer Winklaar den e ultimo 4 aña, tabatin e pensamento firme pa crea un sistema di educacion mas equitativo, cu ta reconoce e capacidadnan individual di cada alumno y p’asina duna espacio p’asina tur studiante tin exito pa nan por logra e metanan cu nan ta pone den nan educacion, mester ta primordial den educacion politico.

Esaki ta diferente den un sistema cu ta trata tur hende igual. Un sistema di igualdad ta midi tur hende cu e mesun criterio y generalmente basa riba e “gemiddelde” di tur studiante. Y e sistema di filosofia aki ta laga hopi studiante cu e pensamento cu no tur hende por haci esaki.

“Ami personalmente no ta comparti e pensamento aki y por lo tanto durante e ultimo 4 añanan, mi ekipo y mi persona a haci tur cos posibel p’asina cambia nos sistema pa uno mas inclusivo y mi ta kere cu e exito por ser comparti cu tur studiante. Tambe, cu e ta importante pa satisface tur e necesidadnan di e studiantenan, nos tin cu ofrece varios trayectoria den educacion; den otro palabra, nos no por confia solamente den 1 solo sistema, esun existente, p’asina satisface e necesidadnan educativo di tur e studiantenan.

International Baccalaureate (IB), e GED, e pista nan di hybrid y e Aña di e Fundacion Academico ta algun di e forma nan cu nos por cana pa nos tin exito. Awor mi ta reconoce cu no ta tur hende ta comparti e idea aki, y den algun caso e tabata duro y a bay mas poco poco pa trece cambio.

Pero mi ta kere cu e exito di e studiantenan aki cu pa tur cuenta no mester tabatin exito y cu e probabilidadnan tabata den nan contra y cu nan triunfo final ta locual lo bay inspira p’asina por tin mas cambio.

Mi desea sincero p’e proximo Minister di Enseñansa ta comparti e mesun pensamento nan aki y ta continua pa haci e cambionan necesario pa crea exito pa tur studiante”.

Minister Hooyboer Winklaar a bisa di ta laga e presentenan cu e pensamento final aki. E ta kere cu e tarea di Universidad di Aruba mester ta pa enfoca pa prepara nos studiantenan pa nabega exitosamente durante e 3 etapanan pa un bida satisfactorio: Siña, Gana, Debolbe. Esaki ta describi e añanan di nos bida cu nos a pasa na scol, den nos carera, y na debolbe na nos comunidad.