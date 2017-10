Minister di Finanza, Angel Bermudez – Pa cumpli cu LAft, Gobierno lo entrega un “kaderbegroting” proximamente

Minister di Finanza, mr. Angel Bermudez cu tin dos aspecto pakico te awe no a entrega presupuesto 2018. Pa cuminsa tin dos partido cu ta papia di formacion di e proximo Gabinete y nan ta haci mencion di lo kier traha cu 7 ministerio, esta nan lo reduce e organisacion di Gobierno y consecuentemente diferente cambio mester wordo haci.

E di dos ta cu pa duna e presupuesto contenido, bo mester sa e maneho cu lo wordo hiba. Esey no ta depende di Minister Bermudez of di e actual Gobierno, pero n’e Gobierno nobo cu lo bay sinta. Na dado momento, segun Minister Bermudez, e por bay na entrega, loke nan ta yama un “kaderbegroting”, un concepto cu cifranan grandi, pero no tin ningun balor. Pasobra e Gobierno nobo mester bay duna contenido n’e presupuesto a base di su maneho.

E aña aki, tin e ley LAft, cu mester tene esey na bista, unda mester bay na entrega un presupuesto. P.e. na 2009, loke cu Gobierno a haya ta un supletorio, mester despues Gabinete Eman 1 mester a traha riba presupuesto 2010.

Pa loke ta cuenta anual, esey ta yega na final y ta na Rekenkamer y ta trahando un presupuesto supletorio, unda ya a bisa CAft, cu lo entrega un “kaderbegroting” cu totalnan agrega.

Aworaki ta wordo traha riba di 3er kwartaal p’asina cu ley LAft, pa duna un bista di ehecusion di e prome 9 lunanan.

Cu Aruba tin un debe nacional, ta algo cu a crece den ultimo 30 añanan, segun Minister Bermudez. By now tur hende sa con e debe ey a suma.

Na mes momento ta bon pa bisa cu e cuentanan anual ta up-to-date. Aworaki ta ser traha di 2016 te 2025.

Pa loke t’e debe nacional, no por ta sorpresa pa ningun hende.

Pa loke t’e carta di Director di Finanza, t’asina cu e Informador a pidi’e si e por indica cual t’e aspectonan nobo cu ta bin pa 2018, cu no ta den presupuesto di 2017.

Eseynan e Director di Finanza a suma y a menciona cu e.o. mester tene cuenta cu e norma di otro aña, unda e deficit mester ta un surplus p’e ora ey, e deficit di 2017 cu ta di 0.5%, cu mester bira un di surplus di 0.5% pa otro aña. E cambio ey lo nifica un adicional 50 miyon florin den caha di Gobierno.

Tambe otro aña mester tene cuenta cu e proyectonan PPP, cu mester cuminsa paga nan, e.o. e hospital nobo, Green Corridor cu den 2017 no ta inclui den 2017.

Nada a ser menciona di e gastonan, pero a duna informacion na loke cu e Informador a pidi’e pa sa e diferencianan di presupuesto 2018 compara cu esun di 2017. No por conclui cu esey ta un deficit, segun Minister Bermudez, pero ta puntonan cu mester wordo inclui den e presupuesto pa finalmente otro aña mester tene cuenta cu nan, manera gastonan di interes, gastonan di oficina, etc.

Ta ora di pone tur hunto por bisa kico lo bira e presupuesto di 2018, pa yega na un saldo pa cumpli cu ley di LAft.

No tin nada di sconde, segun Minister Bermudez, pasobra nan a ser trata den Parlamento y tur hende por haya tur informacion riba website di Gobierno.

Pesey bo ta keda sombra di e cifranan cu a wordo menciona durante formacion di e proximo Gobierno, siendo cada uno sa debidamente kico ta bebe y come cu presupuesto di Gobierno.