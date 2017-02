Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers: Gremio hudicial a topa pa evalua cifranan di aña pasa

Durante un encuentro cu gremionan, formando Ministerio di Husticia, Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, Cuerpo di Polis (KPA) hunto cu Procurador General di Aruba a presenta e cifranan final di criminalidad na 2016 na representantenan di entre otro Camara di Comercio y ATIA.

A haci uzo di e oportunidad pa presenta e plan di maneho di criminalidad na 2017.

Ambos organisacion comercial, despues di a scucha e presentacion di tur e departamentonan di husticia a considera e “Justice in Practice Encounter” aki como masha fructifero y exitoso.

E ta un formula hopi mas eficiente, habri y transparente pa comparti informacion y duna guia na retonan cu por tin pa cu criminalidad.

Camara di Comercio como ATIA a sigura di lo mantene e mesun formula aki pa comparti informacion cu nan miembronan awor, basa riba cifranan concreto ricibi di autoridadnan hudicial.

Na final di e presentacion Minister di Husticia a bisa cu e reaccion di esnan presente tabata sumamente positivo… “esnan presente tabatin hopi pregunta. Hopi a pidi pa trece e informacion aki dilanti den grupo mas chikito y hasta e comunidad comercial mes”.

E mandatario a remarca cu ta importante pa realisa cu ta presenta e cifranan, pero tambe e maneho tras di e cifranan. E hecho cu tin cierto cifra. Kico ta haci cune.

Kico a haci pa preveni cierto crimen y kico t’e plannan pa futuro pa reduci y pa castiga hendenan cu ta comete crimen.

“Un di e cosnan cu ta resalta cada bes t’e hecho cu hopi hende ta discuti riba e cantidad di castigo cu mester duna sin sa berdaderamente kico t’e castigo cu por duna y banda di esey sin sa kico t’e efecto di e castigo”, asina e Minister Dowers a agrega.

“Un di e puntonan cu a trece dilanti ta cu nos ta mira un desaroyo den crimen cu ta trata di personanan cu ta bin di afo y tin cu ta bin di nos mesun pais.

Por ehempel, si bo uza e parti di atraco arma cu ta wordo hopi comenta den comunidad por mira un subida di personanan envolvi cu ta bin di parti di pais bisiña y esey ta haci cu bo mester cambia bo strategia”, di acuerdo cu Minister Dowers.

E mandatario encarga cu maneho di husticia riba nos pais a bisa cu a cuminsa cu e proceso di cambia strategia caba.

“E personanan aki ta drenta principalmente for di nos Aeropuerto cu nifica cu mester mira si por reduci e posibilidad pa nan yega na bo frontera pa medio di formulanan nobo y sistemanan nobo caminda nan mester pidi permiso pa bin”.

E ta sigui splica cu antes tabatin e Visa pa, p.e., Colombiano… “esey a haci cu e cantidad di persona cu ta bin pa comete crimen na Aruba a reduci. Esaki no solamente a pasa pa motibo cu e Visa ta preveni, pero e efecto secundario ta cu bo tin cu haci un esfuerso.

Bo tin cu bay na autoridadnan pa bo busca e Visa. Esaki ta demotiva e criminal pa haci’e.

Nos ta kere cu introduccion di e ESTA lo bay duna nos posibilidad pa reduci entrada di hendenan no desea”.

Mas leu e mandatario a indica cu: “Esaki lo no reduci criminalidad completamente, pero si lo bira hopi mas cauteloso momento cu nan bin.

Si nan no tin manera di keda aki, e ora nan no tin ningun balor agrega tampoco. Si nan no tin famia aki bo ta manda e mensahe: En principio nos no ta desea bo presencia aki.”

Segun Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers e situacion aki ta uno cu lo bay dura un tempo, pasobra e situacion na Venezuela economicamente ta malo n’e momentonan aki y mester biba cu e realidad y traha riba e proteccion di e comunidad.

Siguiendo riba e topico e mandatario ta bisa cu ta keda un grupo ainda — cu ta aproximadamente 50% of mas — cu ta nos mesun hendenan.

P’esaki mester bin cu un otro acercamento pa medio di traha riba e parti preventivo.

“Preventivo kiermen inversion den a parti di hubentud. Den e parti di desaroyo social di bo pais y e parti di rehabilitacion y resocialisacion di esnan cu cay den criminalidad.

Personanan cu cay na un edad hopi jong mester percura pa nan no haya un carera of un formacion di prizon.

Mester purba na momento di detencion pa duna formacion cu nan por haci algo cune”, asina e Minister Dowers a amplia.

“Mester yuda e muchanan aki dor di siña nan un ofishi. Siña nan traha cu nan man, pasobra esey ta loke nan ta bon den dje.

Anto ora nan sali for di prizon nan ta bay ocupa nan mes cu actividadnan positivo contribuyendo na nan mesun entrada y yuda nan famia evitando di cay bek den e patronchi criminal,” Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers a elabora.

Esaki t’e aspectonan cu a keda presenta n’e gremionan… “y nan ta influi den nos plan di maneho. Mi ta spera cu otro siman nos lo por presenta e plan di maneho den su totalidad anto e ora ey henter comunidad ta haya un bista riba kico nos ta haciendo y kico nos ta pensa di haci,” e mandatario a enfatisa.

Uzando metodonan di analisa di nobo, combina cu sosten di otro expertonan, hunto cu un plataforma mas amplio di discusionnan den comunidad, lo por sigui elabora riba e plan integral pa tur departamentonan di husticia.