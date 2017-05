Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers: Hopi hende no ta compronde e tema di abuso sexual di mucha

Diamars atardi, Fundacion Respeta Mi a presenta e tema di abuso sexual di mucha y Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers ta contento cu nan a haci esaki.

“Ora cu tin discusion riba abuso sexual y hopi hende no ta compronde e materia y e ta bira hopi bes un discusion emocional sin cu ta compronde kico e complicidad di e materia ta”, Minister Dowers a enfatisa.

Ta mira cu mayoria caso di abuso sexual cu ta tuma den famia, ta haci’e hopi dificil pa atende cu ne y preveni. Esey no ta nifica cu no mester haci mas esfuerso.

Loke a demostra pa medio di materialnan informativo, nan por yega cerca muchanan, potencial victimanan, pero tambe hendenan cerca di e victimanan cu por tende algo, compronde algo. Papiando por saca for di un victima of un potencial victima for di un situacion fastioso.

E ta bon y e mandatario ta haya cu mas di e fundacionnan ta uniendo forsa p’asina combati e fenomeno aki.

Na final di dia e fenomenonan aki ta nifica actonan criminal, pero tambe nan ta nifica actonan di violencia contra hende cu tin consecuencianan hopi grave fisicamente y mentalmente pa henter nan bida. Ora cu preveni esaki tin un ganashi caba, pero asina cu algo pasa cu e mucha por drenta den accion lihe y trat’e, dun’e cuido y guia. P’asina minimalisa e trauma cu a sufri. Minister ta kere cu esaki tin mas balor cu e modo cu hopi biaha hendenan ta reacciona manera aworaki.

“Mi ta hopi contento, mi ta felicita fundacionnan cu conhuntamente cu esunnan di departamento di Gobierno pa atende cu e tema asina complica”, e mandatario a bisa.

E tema di sexualidad ta un tema hopi compleho y hendenan tin otro pensamento na con mester atende cu informacion riba sexualidad. Tin hende ta bisa ora cu duna muchanan informacion riba sexualidad mas trempan, nan ta bay experimenta y tin hopi teoria. Mester informa muchanan di kico mag y kico no mag y esey ta e base pa ta proteha.

“Si bisa e mucha cu hende no mag di mishi bo na cierto caminda. E mucha sa cu na momento cu nan kier haci esey ta algo fout, e por denuncia esey na su mayor of na un hende grandi”, el a mustra.

Hopi bes ta e mayor mes ta e abusado pero e ora e mucha por papia cu otro mucha of cu juffrouw na scol, un famia, un wela, un tanta, p’asina ey e mucha por haya ayudo.

“Na momento cu haci esey tuma luga tambe tin otro aspectonan masha complica lo bin dilanti. Ta hopi importante pa informa trempan y pa denuncia e cosnan aki p’e bienestar di muchanan”, Minister Dowers a remarca.

E departamentonan di Ministerio di Husticia t’ey pa proteha muchanan. E departamento di recherche di Polis ta ekipa pa atende cu na momento tin problema, pero esunnan cu ta e prome yama ta e trahadonan riba tereno preventivo, social, educativo. Nan por haci un diferencia hopi mas grandi.