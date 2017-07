Minister di Integracion Benny Sevinger: “Nos ta celebra cu e colonia Colombiano y sigui traha hunto pa engrandece nos isla”

Durante ceremonia protocolario cu a tuma lugar diahuebs mainta riba Plaza Simon Bolivar, Minister di Integracion Benny Sevinger a haci entrega floral, pero tambe a expresa su felicitacion personal na henter e colonia Colombiano.

Aki el a resalta e lazonan cu ta data for di siglonan atras y e integracion total cu ta existi awendia y ta aporta grandemente n’e progreso di nos pais.

Sevinger: “Nos ta hopi contento cu e contribucion di colonia Colombiano na Aruba. Hopi di nan a bira Arubiano caba, a haya nan nacionalidad y ta parti esencial di nos comunidad.”

Mescos cu sr. Clifford Rosa di Stichting Rancho a conta durante su discurso e mainta aki, con piscador y comerciantenan Colombiano di La Guajira tabata bin Aruba y keda den e bario aki y antecedentenan di famianan na Aruba ta bay te den zonanan mas leu di Colombia; awendia pa Minister Sevinger e conexionnan a continua, pero ta mas amplio y fuerte.

“Colombia t’e colonia mas grandi cu a integra pa añanan largo, for di añanan cu nos tabata un colonia Spaño y despues Hulandes. Esaki a bira hopi mas grandi ora cu bin henter e industria turistico,” e titular di integracion a splica.

Sevinger ta wak cu den tur ramo di trabou, sea den medicina, comercio, construccion y otro ramo ta topa cu un persona cu a bin di Colombia claramente y completamente integra den e parti di trabou y sociedad.

“Nos ta celebra cu nan y nos ta pidi cooperacion pa nos por sigui traha hunto y sigui engrandece nos pais, pasobra e t’e pais di nos tur,” e mandatario ta expresa.

Esaki t’e vision cu Gabinete Mike Eman I y II a traha riba durante ultimo 8 añanan; un vision basa riba integracion real.

“Laga nos no lubida e Gobierno anterior; con nos inmigrantenan tabata wordo trata. Laga nos no lubida e dianan scur ey ora cu un Prome Minister tabata bisa: ‘No hay cama pa tanta gente’ y ‘Bay bo pais bek’,” Sevinger a bisa recordando tambe con e Minister di Integracion di e tempo ey, Booshi Wever, tabata pasa n’e scolnan pa deporta e muchanan y no tabatin oido pa stranhero.

“E parti ey a pasa pa historia den ultimo 8 añanan,” Minister Sevinger a expresa.

E maneho di Gabinete Mike Eman ta uno totalmente humanitario, basa riba integracion y esey ta e direccion cu kier keda riba dje.

“Un pais ta crece cu su habitantenan, sea di unda nan ta bin; nan ta parti di esaki y nos tin cu traha hunto pa hiba e pais aki dilanti y pa hiba e futuro generacionnan dilanti,” Benny Sevinger a bisa.

“Laga nos sigui traha hunto pa conserva e balornan aki y pa conserva tur loke nos a construi den e ultimo añanan aki y pa nos sigui padilanti. Cu na final nos tur por bisa cu nos ta Arubiano y nos tur ta stima e pais aki y nos tur traha pa hib’e dilanti.”