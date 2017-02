Minister di Salud dr. Alex Schwengle a coregi mal informacion riba vouchernan ora biaha pa salud

Minister di Salud Publico, dr. Alex Schwengle hunto cu Director di AZV, Anko Ringeling a splica detayadamente riba introduccion di voucher pa pashentnan y acompañantenan ora bay tuma cuido medico na otro pais. Nan a splica tambe con y kico AZV ta cubri den casonan aki.

Minister Dr. Alex Schwengle a splica cu nos tin un sistema di seguro general pa henter pueblo, garantisando tur pashent, no ta importa ki su religion ta, su color, su rasa of con diki su cartera ta, ta garantisa di un bon cuido.

“Nos tin yen di trabao pa haci. Yen di cos pa drecha esey ta berdad pero si compara nos sistema cu e region, mi por garantisa boso cu nos no ta mucho leu di e miho sistemanan di West Europa of di Norte America. Contrario hopi pais ta envidioso di e sistema cu nos tin y ta bira tempo pa nos siña balora e sistema di AZV cu nos tin”, segun e titular di Salud.

E Minister a sigui bisa cu specificamente ora pashent bay afo tin un comision cu ta analisa si di berdad tin motibo medico pa bay afo. Ora bay afo ta percura pa bay na e miho hospitalnan cu tin na Colombia. Si esey no ta posibel ta bay Hulanda y pa cierto cosnan specifico tin cierto partnernan na Merca.

“Nos ta percura pa e calidad ta bon. Tin cosnan cu tin biaha no ta bay bon y nos ta trahando duro cada bes pa duna un miho servicio pa elimina tur e foutnan cu tin”, E Minister a splica.

No ta para den e ley di AZV cu ora mester bay afo – cu si tin un indicacion cu e persona no por bay su so pa diferente motibo – AZV ta percura pa tin un guia social. E guia social ta un concepto di un sistema social di solidaridad. E persona ta bay pa yuda.

“Nos ta duna un aporte na e persona ey, pero esey no ta nifica cu nos ta paga tur cos. Awo nan ta haci manera cu ta algo nobo e ta. No ta berdad ta un cos cu ta regla pa basta aña caba asina y ami ta haye algo masha bunita”, e mandatario a acentua.

“E no ta algo cu nos ta bisa ta bay keda asina. E ta un prueba pasobra nos ta kere cu nos por hacie miho nos ta bezig ta analisa si e sistema aki ta traha miho sino ta traha miho anto e ora ta bin cu algo otro e ora”, e mandatario a agrega.

Director di AZV, Anko Ringeling a cuminsa na splica cu e vouchernan ta duna esun cu tin e derecho riba cuminda y tambe transporte di hospital pa e hotel.

“Prome cu splica con e ta funciona lo ta bon pa e mandamento di pashent afo den su contexto.

E pashent mes tin derecho riba tratamento den exterior si a constata cu e ta medicamente necesario y cu nos no por hacie akinan na Aruba. Tur pashent ta bay basicamente cu un acompañante.

No ta un derecho di e pashent, o sea, e ley no ta obliga AZV pa manda un acompañante cu e pashent. Esey ta un maneho cu nos a introduci pa motibo cu nos ta kere cu e por yuda e pashent ta eynan pa tin un sosten moral, pero e no ta un derecho ancra den e ley”, Anko Ringeling a splica.

El a sigui bisa cu na Boneiro, cu ta un teritorio Hulandes cu ta cay directamente bao di Gobierno di Hulanda, nan sistema di un acompañante pa un pashent ta hopi mas limita cu di Aruba.

Eynan ta pashentnan riba 70 aña y muchanan te cu x aña solamente ta haya un acompañante. Otro pashent cu mester bay afo no ta haye. Eynan nan tin hopi mas peticion pa bay afo, pasobra nan cuido local ta mas limita cu akinan na Aruba. Hopi specialisacion nan no tin p’esey nan ta manda hopi mas pashent afo.

“Nos a introduci e sistema di e voucher mirando cu nos tin alrededor di 1000 pashent anualmente cu ta manda afo. E administracion cu ta bay hunto cu esey, e placa cu ta haya pa dia di compensacion pasobra no ta cubri tur nan gastonan ta un suma standard cu nos ta duna.

Den caso di Colombia esaki ta 20 dollar. Pa nos administra tur e compensacion pa dia ta un trabao basta intensivo. P’esey nos a bisa cu por ta nos por haya e hospitalnan pa traha hunto cu nos pa nan haci un parti di e logistica di e compensacion diario of na su luga duna e vouchernan pa asina e hendenan por come y haya transporte entre hospital y hotel. Naturalmente loke nos ta paga hospital pa e servicio ey ta hopi transparente”, e director a elabora.

Fuera di esey e facilidadnan ta wordo inspecciona regularmente. Pa cuminsa ta haci un bishita na e hospitalnan pa wak nan facilidadnan. Tambe e facilidadnan logistico manera hotel, cuminda di hotel, etc.

“Den e ultimo comentarionan riba introduccion di e vouchernan tin dos aspecto. Tin e aspecto di e voucher unda ta bisa: si pero esey no ta cubri tur mi gastonan y tin comentarionan riba e calidad di e facilidadnan. Generalmente e comentarionan cu nos ta haya ta positivo”, el a accentua.

“Si tin critica nos tin cu scucha. Nos lo kier haci esey tambe. Loke ta di lamenta ta e comentarionan cu a duna rond di introduccion di voucher y mas ainda unda nan ta bisa cu e no ta cubri tur mi gastonan of ami mes tin cu cumpra colgate. E ta un ‘tegemoetkoming’ e no ta pa cubri tur bo gastonan cu bo tin na Colombia”, Anko Ringeling a enfatisa.

El a termina su presentacion bisando cu e calidad di hotelnan ta bon y ta keda vigila e calidad. “Mester evalua e introduccion di e vouchernan pa analisa si e ta funcionando. Awor e ta den uzo un par di siman y ta mucho tempran pa bisa cu nos lo stop cu ne of sigui cu ne. Nos kier a invita e personanan cu tin tras di e criticanan pa sinta cu nos pa evalua kico ta e problema y busca un solucion”, e director di AZV a conclui.