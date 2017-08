Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, Dr. Carlos “Alex” Schwengle – Balon D’Or a enfoca riba tur cu destaca den campeonato

“Mi ta contento cu e iniciativa a bin di Futbol Aruba, cu ta un organisacion particular y esaki no a bin di Arubaanse Voetbal Bond”, asina Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos A. Schwengle a bisa.

E ta haya cu esaki ta un bon iniciativa di parti Futbol Aruba, elogiando particular den forma di Balon D’Or. A otorga premio na e campeonnan y esunnan mas valioso den e mundo di futbol.

Ministerio di Deporte, a papia cu AVB y nan a bay di acuerdo pa bin cu un premio asina, unda cu a ricibi bon sosten di Fundacion Lotto pa Deporte (FLpD).

Semper ta haci cosnan asina aki hunto. No ta tur iniciativa nos lo carga, pero esey tabata un iniciativa cu lo por keda bon carga. Di parti Minister y FLpD lo duna nan aportacion.

“Nos ta sumamente contento un biaha mas cu e iniciativa aki. Nos ta spera cu nos por ripiti’e tur aña pa asina duna un elogio extra”, e mandatario a expresa.

Cu e extra elogio aki den futbol, ta spera cu e deporte di futbol lo crece hopi mas aki na Aruba.

Durante e anochi di entregamento di premionan Minister Schwengle tabata contento di a mira cu a premia futbolistanan.

Na final di anochi tanto e mandatario como Presidente di AVB, Ing. Richard Dijkhoff y President di FLpD, mr. Di-Stefano Wernet RA a ricibi un “jersey” cu nan nomber riba dje.

E ganadonan tabata contento cu nan premio y sin lubida cu nan ta esunnan prome di ricibi e prome premio di Balon D’Or.

Minister Schwengle tin un vision di deporte pe proximo añanan. E mandatario a duna di conoce cu na Aruba tin e tendencia pa mas cu 30 aña, cu Minister ta manera un sorto di Dios.

Pasobra si nan no t’ey, nada no ta pasa. Pero esaki no ta e manera corecto y e pensamento aki no ta conta pa deporte so, pero pa hopi cos den comunidad. Comunidad di Aruba mes por hopi cos y hopi mas di loke nan mes ta kere.

Nos tur mester haci’e hunto, pasobra aki na Aruba tin hopi organisacion, hopi boluntario y tin e placa, pero e ta cuestion di traha un tiki mas conhuntamente. Traha un tiki mas uni den un vision y stop di pleita cu otro. Traha un tiki y algun biaha lo bay tin desacuerdo, pero hasta lo mester tin un acuerdo pa tin un desacuerdo. No ta tur ora nos lo tin e mesun pensamento.

Na final di dia si tin un obhetivo pa pone deporte na prome luga, pasobra kier pone nos yiu di tera, nos hubentud na prome luga, e mandatario ta kere cu na final di dia nos mester por sali cu otro pa hiba e deporte dilanti.