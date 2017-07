Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle: Comision Subsidio a duna presentacion na Raad van Toezicht

Raad van Toezicht di Stichting Sportsubsidie Aruba a reuni diaranson anochi cu Comision Subsidio unda cu nan a ricibi un presentacion rib’e trabounan cu e comision ta haci.

Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle tambe tabata presente p’asina por a haya sa mas con cosnan ta bayendo cu e overgang regeling.

Desde cu a anuncia cu Comision Subsidio no lo ta den funcion mas pa aña 2018 y na su luga lo bin e Stichting Sportsubsidie Aruba, Minister Schwengle ta contento di mira cu cosnan a cuminsa traha. Pero esaki no ta nifica cu cosnan ta cla ainda, pasobra Stichting Sportsubsidie Aruba mester keda reauni cu Comision Subsidio pa asina nan bay riba un overgang regeling desde awo te cu fin di aña. E intencion ta cu pa dia 1 di januari 2018 no lo bay tin mas e Comision Subsidio pero solamente lo tin e Stichting.

E motibonan pa bin cu e cambio aki ta conoci e. o. no tin un base huridico bon p’e comision. Comision Subsidio ta ricibi placa for di Lotto pero tambe e otro placa cu nan ta ricibi segun e manera huridico esaki no ta bon regla. Na final Minister ta esun cu ta carga cu tur responsabilidad. Pero awo e Stichting lo tin e responsabilidad ey, unda cu nan lo bay tin un Raad van Toezicht di cual bou nan lo tin un directiva. Den e directiva aki lo bay tin un director y cu su staf.

E tempo pa haci esaki ta uno relativamente cortico, pasobra desde di awo te cu december nan lo ta trahando rib’e overgang p’asina dia 1 di januari 2018 nan lo traha completamente y lo stop cu e Comision Subsidio. Minister Schwengle ta recorda tur federacion pa keda trankil pasobra ainda nada lo bay cambia. Lo avisa tur federacion na tempo si acaso lo bay bin cambio den e reglanan cu ta stipula den e reglamentacion di Subsidie regeling, pa awor aki e mesun reglanan ta keda na vigor. Na momento cu e Stichting keda cla, lo reuni cu tur federacion.