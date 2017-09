Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle: Ta adapta ley di Warenvanordening pa proteha consumidor

Den Parlamento a trata e ley di siguridad pa cu Salubridad Publico y e ley aki a keda entrega pa Parlamentario Marlon Sneek. Pa basta tempo caba e cartera di Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle conhuntamente cu Dienst Volksgezondheid ta biba cu e preocupacion aki. E mandatario ta contento cu Parlamentarionan ta contribui cu iniciativanan di ley.

Parlamento t’ey no solamente pa tene control riba Gobierno, pero tambe nan tin e poder grandi di tuma iniciativanan pa sea bin cu leynan nobo of adapta ley. Den e caso aki a bay rib’e Warenverordening cu ta relativamente bieu.

“Nos sa cu nos tin un obligacion pa modernisa e ley aki”, Minister Schwengle a indica.

Pero e ley aki ta hopi grandi y tin otro leynan asina grandi den pipe line, cual lo pone cu esaki lo tarda. Tin un problema grandi den e control di productonan cu hende ta come y bebe, pasobra no tin e obligacion di tin un etiketa. Rib’e producto tin un etiketa y aki riba ta splica un hende kico tin den dje, unda esaki a keda traha, ki dia a traha e producto.

Tambe e producto tin un number di serie si acaso tin un recall, unda kier saca e producto for di mercado pasobra e ta malo. Hopi biaha no por haci esaki, pasobra e producto no tin un number di serie y e fecha di vencemento.

Un controlado di DVG su servicio di higiena a bay controla un supermercado y topa cu un bleki cu su fecha di vencemento a pasa 2 aña caba, pero e bleki ta bon ainda, pa ley no mag di mishi cu ne. “Mi ta sinti cu nos departamento kier haci mas, pero e ley ta limita nos”, e mandatario a bisa.

Lo bin un adaptacion grandi di un ley nobo di e Warenverordening, cual e mandatario ta hopi contento cu e iniciativa aki pa adapta e ley aki di tal forma cu e parti di etiketa ta un obligacion.

Den e ley por mira cu e lenguahe mester ta comun na e pais, sea ta skirbi’e na Ingles, Hulandes of Spaño. Si e etiketa tin skirbi cu e idioma Chines of Arabe of uno cu no por lesa esaki, e persona cu ta bin cu e producto mester percura p’esaki haya un extra etiketa riba dje splicando tur detaye necesario den un idioma cu tur hende por lesa.

Esaki ta un proteccion na e consumidor, pasobra e por lesa kico e ta bay cumpra y kico e ta come. Tambe lo ta un obligacion cu e producto lo tin su number di serie, p’asina por “trace” di unda e producto a bin y si tin un recall, e producto por keda saca for di mercado.

Ta importante cu si e fecha di vencemento no ta bon, e controladonan por sak’e for di mercado. Asina aki por duna hopi mas proteccion na e consumidor y tambe e consumidornan cu si ta lesa e productonan, e oportunidad pa sa kico nan ta cumpra. Esaki ta un adaptacion chikito pero cu un impacto hopi grandi, hopi importante pe consumidor aki na Aruba.

Minister Schwengle a felicita Parlamentario Marlon Sneek p’e iniciativa aki, kende a bin cu diferente iniciativa di cambio di ley den 8 aña.