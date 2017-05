Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos Alex Schwengle: Trabou di personal di enfermeria no ta uno facil y ta un rol importante

E siman aki ta siman di enfermeria no solamente pa duna elogio na e personal di enfermeria di Aruba, pero tambe pa enfoca un biaha mas kico ta encera di ta un personal di enfermeria. Dialuna mainta a durante di e apertura di e siman di enfermeria, varios a profesional a hiba plabra entre otro presenta con importante nan trabou ta y con importante nan rol ta.

Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, Carlos Alex Schwengle a remarca cu mester corda cu no ta solamente na hospital tin personal di enfermeria, pero tin esaki na diferente otro instancia.

o. na na Wit Gele Kruis, na IMSan, na Ambulance, SABA pero tambe otro institutonan manera Directie Volkgezondheid tin varios personal di enfermeria cu ta traha.

Tin personal di enfermeria cu ta yuda como boluntario na Cruz Cora, tin personal di enfermeria cu ta traha na aeropuerto y asina por nombra mas. Ta importante pa elogia y duna aprecio na personal di enfermeria aki na Aruba pa gradici nan pa nan trabou asina importante y pisa.

“E trabou di personal di enfermeria ta un trabou cu ta rekeri hopi atencion, dedicacion y hopi esfuerso pasobra e no ta un trabou facil”, Minister Schwengle a remarca.

E tema di e aña aki ta “Voice to lead”, cu ta bisa cu e personal di enfermeria no ta solamente importante pa cuida e pashent, pero tambe pa vocifera tin biaha den nomber di e pashent.

Tin biaha pashentnan mes ta mucho malo of no tin e curashi, tin biaha pa medio di e personal di enfermeria nan ta vocifera cierto preocupacion of duna cierto criticanan.

“Pesey ta hopi bunita pa mira y alabes ta importante pa realisa cu e personal di enfermeria no t’ey p’e cliente unicamente, pero tambe nan por ta lidernan den comunidad. Cada bes nos ta mira mas personal di enfermeria ta tuma e rol ey di ta lider den salubridad y mi ta aplaudi esey.

Mi ta kere cu ta importante pa nos bay paga un tiki mas atencion pa promove e ofishi aki den nos comunidad”, asina Minister Schwengle a remarca.

E hobennan mester haya splicacion cu e trabou ta duro pero tin hopi cosnan bunita cun’e. Minister Schwengle ta recomenda nan pa evalua pa drenta e estudio pa siña pa personal di enfermeria den comunidad.

“Mi ta gradici tur enfermero un biaha mas pa nan t’ey y pa e personanan cu nan ta, trahando di nan curason. Nos kier desea nan un siman hopi agradabel, productivo y mi ta spera cu e personal di enfermeria por bini hunto pa combersa cu otro, yuda otro pa nos por hiba nos salubridad dilanti”, asina Minister Schwengle a remarca.

Dialuna tambe tabata Dia Mundial di Cruz Cora y Aruba tambe tin su Cruz Cora.

Minister Schwengle a manda palabra di pabien y gratitud cu nan t’ey y pa nan sigui haci un bon trabou pa nos aki na Aruba y ta pidi pa nan sigui yuda den nan trabou boluntario y pabien cu e bon trabou.