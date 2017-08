Minister di Trabao a.i. Angel Bermudez: For di principio di aña SER a ser consulta riba aumento di salario minimo

Minister di Trabao a.i. mr. Angel Bermudez a duna di conoce cu ta for di principio di e aña aki, Conseho di Minister a cuminsa papia riba e posibilidad pa aumenta salario minimo. Kier men, ainda Minister drs. Paul Croes den funcion.

Asina a tuma decision pa ahusta diferente pagonan, e.o. reparatie-toeslag, sueldo minimo, sumanan di onderstand, AOV-uitkering, etc.

Segun Minister mr. Angel Bermudez, pa loke t’e ahuste di salario minimo, a cana su caminda e.o. a bay SER pa despues sigui su trayecto legal pa wordo formalisa den un Landsbesluit, cu ta wordo firma pa Gobernador y p’e Minister conserni.

Esey a tuma basta tempo pa awor el a keda cla y anuncia, despues di casi mitar aña.

No ta obligacion di parti di Gobierno pa consulta cu gremio comercial, pasobra pesey el a ser manda pa SER, unda nan tin representacion di tur gremio, hasta di Gobierno. Pesey Minister mr. Angel Bermudez no por compronde e reclamo di e.o. ATIA.

Y debidamente e concepto aki a keda trata den SER y a duna nan conseho pa cual Conseho di Minister a tuma su decision awor.

Bisando esaki, kier men SER no tin razon di bisa cu nan no a ser consulta, siendo cu esaki a tuma lugar for di principio di e aña aki.