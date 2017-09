Minister di Turismo, Transporte, Energia y Ambiente, Ing. Mike de Meza – Enfoke semper lo keda riba mercadonan nobo

Occupancy rate di turismo di Aruba ta mas halto den region

Aruba conoce dos pilar economico, cual ta turismo y refineria. Por mira cu e cifranan di turismo ta uno positivo, unda cu nan ta bayendo hopi bon y Minister di Turismo, Transporte, Energia y Ambiente, Ing. Mike de Meza ta satisfecho cu esaki.

E rate di occupency ta mustra cu esun di Aruba ta mas halto den region y e aumento di dje ta mas halto ora di mira e RevPar, esta e Revenue Per Available Room. Esaki tambe ta creciendo bon.

E cifranan ta halto y mirando e ultimo cifranan, Aruba ta entre 8% y 11% di aumento cu ta hopi grandi den tur e indicacionnan. Tin uno cu ta bay menos bon pa cu ta e cantidad di turista cu ta bin for di Venezuela. E ta comprendibel cu e pais tin su retonan, di cual no ta facil pa nan.

E otro turismo, esta Merca, Europa, Sur America ta keda aumenta.

Mirando e cifranan di Argentina, e aumento ta uno grandi y aki ta papia di cifranan di 30% te cu 50%. E ta mercadonan nobo, pero cu hopi poder di compra. Kiermen e ta bayendo sumamente bon.

Aworaki ta enfocando riba mercadonan nobo, pero no mester lubida kico ta bo “strong hold”, e mandatario ta enfatisa. Kico ta e mercadonan cu semper a sostene bo, cual un pregunta ta si nan ta satura pero nan no ta satura. Loke mester haci ta keda inyecta den e mercado ey, pasobra e ta fuerte y tin hopi espacio unda cu por saca hopi probecho for di dje. Esey no ta nifica cu mester pone tur cos den un macutu, pero mester plama nan.

Mester tin e flexibilidad, pasobra si un area bay malo mester tin un back up di e otro areanan.

E enfoke semper lo keda pa mercadonan nobo, mercadonan mas chikito pa inverti den nan y haci nan mas grandi.

Tambe mester monitoria bon cuanto placa ta hinca aden y kico ta e “return investment” ta.

Tin biaha por “break even” riba cierto mercadonan, pero mester wanta esaki pasobra esey ta e brug cu mester. Tin otro mercado cu tin un “return investment” mucho mas grandi y eyden ta unda cu mester sigui inyecta. Mester por sigui desaroya, diversifica e mercadonan cu ta haya.

Pa loke ta e producto ofreci ta bon pa sigura cu esey semper ta di un nivel halto y esey ta pais Aruba. Tin e recurso humano cu ta sumamente importante p’e turista, p’e experiencia cu ta dun’e. E turista cu ta bin no ta haci esaki solamente djis pa saca potret y bay bek cu ne of come den un restaurant. E kier pasa un experiencia agradabel, unda e kier bay beach, core rond, topa hende, cumpra su cosnan y e kier bay cas bek cu un satisfaccion di e experiencia unico cu el a haya.