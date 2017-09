Minister dr. Carlos “Alex” Schwengle: Lo bin programa di conscientisacion riba seguridad den trafico

Recientemente Aruba Wieler Bond a entrega un manifiesto na Minister dr. Carlos “Alex” Schwengle relaciona cu e accidente cu a tuma lugar algun dia atras den Lago Colony na San Nicolas. Un grupo di ciclista a presenta na Renaissance Convention Centre pa eynan topa cu e mandatario, cu tabata den un reunion cu representantenan di federacionnan di deporte.

“Mi ta aprecia cu nan a acerca mi. Bisando berdad, mi ta compronde nan hopi bon. Nan puntonan ta valido y loke nan ta pidi no ta nada irasonabel.

Y ta algo cu nos tur mester puntra nos mes dicon nan mester pidi’e, pasobra e ta suppose di tey”, asina Minister dr. Schwengle a bisa despues di acepta e manifiesto.

E ciclistanan a pidi pa mas respet den trafico, unda cu trafico di motor ta respeta trafico sin motor mas ainda. E ciclistanan ta sinti cu automobilistanan no ta respetando nan suficiente den trafico. Ta sinti cu no ta consciente suficiente, no ta balora bida suficiente y cu den ultimo añanan mayoria accidente entre auto y bicicleta por a wordo evita of preveni.

“E unico cos cu mi por a bisa nan ta cu nos lo percura pa un investigacion riba e asunto aki na nivel di Departamento di Salud Publico.

Lo instrui nan pa bin cu un programa di conscientisacion over di seguridad den trafico. Esaki por sosode hunto cu Cuerpo Policial. Tambe lo busca un partner internacional pa evalua seguridad den trafico riba nos isla”, asina Minister dr. Schwengle a splica.

El a haci un apelacion na tur cu ta participa den trafico, pa ta mas cauteloso y pa respeta tur otro participante den nos trafico. E mandatario a expresa palabranan di pronto recuperacion na e ciclista envolvi y cu ta na Colombia pa ricibi tratamento medico specialisa.