Minister dr. Carlos “Alex” Schwengle: Pony League ta un fundacion y no federacion

Riba algun media social a sali cu Pony League no a ricibi ayudo financiero for di Gobierno y esaki a crea un polemica, unda cu Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle a mustra cu no t’asina cosnan a bay.

Pony League a ricibi e ayudo financiero, pero unda e placa a bay no por bisa y esey a pone cu nan a haci eventonan pa recauda e fondonan necesario. Na diferente ocasion a pidi pa sinta hunto p’asina por yega na solucion.

E asunto aki a pone cu e situacion a haya rais na un manera negativo pa deporte, pero segun Minister Schwengle esaki no t’asina.

Tur e problema aki ta bin dor di Presidente di Pony League Benjamin Francees y esaki ta algo di lamenta.

Benjamin Francees, kende ta conoci como un mentiroso y pesey hopi biaha e ta haya su mes den problema cu masha hende. E ta gaña hopi mes pasobra Pony League no ta un federacion, pero un fundacion y tin un diferencia grandi.

Un federacion tin un sistema democratico y den deporte mayoria bes ta haci uzo di federacion, pero tin algun excepcion haci den e mundo di deporte. ASU ta reconoce algun fundacion tambe den e mundo di deporte, entre otro Lifida, Little League, pero ta reconoce federacionnan cual mayoria ta haya subsidio di Comision Subsidio. Esaki ta garantisa cierto democracia di e crecemento di e deporte concerni.

Minister Schwengle a trece padilanti e motibo pakico no mester tin hopi little league, pasobra 1. Little League pa Aruba ta bon y loke cu mester haci ta percura pa re-enforsa Little League. Mester percura cu Little League por funciona bon y no ta desde awor Ministerio di Deporte a pidi Pony League sinta hunto na mesa cu Little League, ABBA y e partnernan ASU, COA y papia pa yega na un solucion.

Tur esaki a pasa por ta pa necesidad y no a keda atendi pa Little League y cu a ocasiona cu Pony League a lanta.

Tur e cosnan aki cu a bin dilanti por a keda evita y pa por soluciona esaki mester yega na mesa.

No tin espacio financiero ni na cantidad di mucha pa tin 2 liga di baseball di mucha y ni pa un di 3.

Minister Schwengle ta kere cu na final Aruba mester tin 1 Little League y con nan lo yega na un acuerdo pa cu esaki, e ta stimula tur partido pa sinta hunto na mesa hunto cu ASU p’asina yega na un acuerdo.

No lo haci cambio den e reglanan, unda cu e placa otorga na deporte lo keda bay via Comision Subsidio.

E comision aki lo bira Stichting Sport Subsidie Aruba entrante 1 di januari 2018 y pa sigui haya e subsidio esaki lo bay segun un reglamento. Esaki ta pa tin disciplina y pa no tin abuso manera a pasa pa durante añanan largo.

Den diferente federacion ta pasa cu un ta haya mas cu otro y e mesun ta keda biaha y un ehempel ta softball, unda cu e federacion ta haya un tiki placa pa softball pero cierto club ta haya hopi placa y ta bay afo pa hunga weganan di fogeo. Esaki ta weganan cu no ta registra oficialmente na e pais.

Ministerio di Deporte kier evita cu cosnan aki sigui sosode di cual tin un regla y disciplina. Ta otorga un federacion e subsidio cu nan ta pidi pe na momento cu nan ta cumpli cu e reglanan y tambe mester cumpli cu nan palabra. Tambe e federacionnan mester por demostra kico nan ta haci cu e placa.

Esaki ta un bon manera pa ta transparente den e maneho y cu nan ta cumpli cu e reglanan, pero tambe cu nan ta demostra unda e placa ta bay, pasobra na final e placa ta bin di pueblo.

Minister Schwengle hunto cu e partnernan, esta COA, ASU, Fundacion Lotto pa Deporte y Comision Subsidio ta uni riba igualdad den deporte.

PONY LEAGUE

E forma con e asunto di Pony League a bin dilanti y con Presidente ta actuando, e ta manipulando hende. E ta un persona cu tin un maneho na un forma hopi dudoso y lagando yen di debe tur caminda y ta gaña no solamente mayornan, pero mucha tambe.

A tarda pa trece dilanti kico ta pasando pero esaki tabatin su motibonan. Awor cu a bin afo cu tur esaki, lo percura cu awor padilanti e cifranan di Comision Subsidio keda publica anualmente. Aki lo publica kende a haya placa y cuanto nan a haya.

Na momento cu Stichting Sport Subsidie Aruba cuminsa funciona otro aña, lo publica tambe e cumplimento cu e reglanan, kiermen lo publico esnan cu si a cumpli y esnan cu no a cumpli.

E idea ta pa pueblo haya sa con e federacionnan ta manehando e placa cu ta bin di pueblo. Esaki ta pa evita cu sigui bisa cu ta Minister t’esun cu ta haci mal uzo di e placa cual no t’asina.