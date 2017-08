Minister drs. Paul Croes ta di dos Minister den funcion cu ta wordo deteni

E prome tabata Minister dr. Leonard Berlinski

E tabata sa cu e dia lo yega cu e mester wordo tendi den e caso Ibis, pa cual a detene varios persona caba. Te cu ayera tabatin 3 na KIA, pendiente mas investigacion.

Tabata ayera den prome oranan di mainta, cu a dicidi di bolbe haci un entrada hudicial na cas di Minister Paul Croes y e biaha aki si, a dicidi di detene, primeramente pa interogu’e, y consecuentemente a bay over na su detencion.

Mester bisa cu Minister drs. Paul Croes no t’e prome Minister cu ta wordo deteni. E prome tabata dr. Leonard Berlinksi di Gabinete Henny Eman I, tempo ey Berlinski a keda sospecha di lo a pidi comision pa benta di Aruba Sheraton Hotel. Dia cu e caso aki a bin den Corte, no por a prueba esey y como tal e no a ser castiga. Pero a keda algun dia deteni como detencion preventivo.

Ayera bao guia di Ministerio Publico, RST, Landsrecherche (LR) y Cuerpo Policial di Aruba, kendenan ta haciendo basta tempo caba investigacion di posible casonan di ambtelijke omkoping (soberno). E investigacion aki tin e nomber di “Ibis”.

E sospecho ta cu e ambtelijke coruptie ta ensera primordialmente cu e Minister di Labor tabata pidi y/of tuma placa di soborno en cambio di un extencion (ontheffing) di e toets di arbeidsmarkt.

Un arbeidsmarkttoets positivo di parti di DPL (Departamento di Progreso Laboral) of un ontheffing di esaki ta un condicion pa DIMAS saca un permiso di trabao na Aruba.

E ontheffingnan tabata wordo saca dor di e Minister, den mayoria di e casonan, despues cu DPL a duna conseho negativo.

Cu e ontheffing aki, stranheronan tabata por a haya permiso di trabao, segun Procurador General, mr. Alexander van Dam a splica den conferencia di prensa ayera mainta.

Durante e investigacion a lanta ademas e sospecho cu e Minister a haci su mes e.o., culpable na labamento di placa, ambtsmisbruik y pone hende na trabao ilegalmente. Ayera atroba a haya un señora ta trahando, aparentemente sin permiso, pa cual a pas’e pa Warda nos Costa pa investiga mas leu.

Ayera mainta dos persona a keda deteni, entre nan, Minister di Trabao, drs. Paul Croes, mientras cu su chofer, personalmente a presenta na Warda di Recherche y a keda deteni. E sospechosonan aki lo wordo poni den detencion, segun PG. mr. Alexander van Dam.

Manera menciona, banda di esey, a topa cu un muher stranhero cu a wordo entrega na Warda nos Costa.

Lo wordo investiga si e señora aki ta ilegalmente na Aruba, of si e mag di traha of si el a traha p’e Minister.

VARIOS PERSONA SCUCHA

Segun e PG, mr. Alexander van Dam, for dia 28 di maart 2017 un total di 30 testigo y 21 sospechoso a wordo scucha. Ocho di e sospechonan ey a wordo deteni pa interogacion. Di e ochonan aki, tres ta ainda den detencion.

E sospechosonan cu ta den libertad, ta sigui como sospechoso den e investigacion. E decision tocante cua di e sospechosonan aki lo wordo persigui, lo wordo tuma dor di Ministerio Publico na momento cu e investigacion ta cla.

Banda di scucha testigo y sospechosonan, e ekipo investigativo a traha e ultimo lunanan cu analiza e material cu a wordo tuma den beslag te awor.

Particularmente e inventarisacion di cosnan digital cu a wordo tuma den beslag (informacion riba computers y p.e., telefonnan) ta costa hopi trabao.

Como cu ta trata di un caso di corupcion, e ta tuma mas tempo cu hopi hende ta kere. P.e. nan a scoge pe strategia aki, pa cuminsa piki e “piscanan chiquito” prome, pa despues yega n’e grandinan, segun P.G. mr. Alexander van Dam. E ultimo tempo, nan no a sinta keto, pero tabata masha ocupa cu nan investigacion.

Awor nan a yega na punto, cu nan tin suficiente informacion pa bay over na detencion di Minister drs. Paul Croes y un di su colaboradornan.

MAS ENTRADA HUDICIAL

Ayera den cuadro di e investigacion a listra den tres lugar (un cas y dos lugar comercial) bao guia di un Huez-Comisario encarga cu casonan penal.

Funcionarionan di LR, RST y Polis tabata envolvi den esakinan. A tuma administracion y portadornan di informacion digital den beslag.

Segun PG. mr. Alexander van Dam, e sospechosonan deteni ayera a wordo poni den beperking.

Esey kier men cu nan no mag di tin contacto cu ningun hende, aunke si cu nan abogado.

Banda di esey tin un ordo contra e Minister cu e no mag di haya stukken. E Minister lo wordo confronta durante e interogacionnan cu e resultadonan di e investigacion.

P’e motibo ey, Ministerio Publico lo ta hopi reserva ora di duna informacion tocante e investigacion.

Presente n’e conferencia di prensa aki tabata mr. Alexander van Dam (PG), Marcel Maduro (LR), Firozh Muharam (RST), sra. Vannesa Tjon-Kock y Dolfi Richardson (KPA).