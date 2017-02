Minister Hooyboer-Winklaar ta logra acuerdo cu Bishop’s University na Canada pa scholarship di $4000 pa aña pa studiantenan di Aruba

Recientemente, Minister Hooyboer-Winklaar di Enseñansa y Famia a logra formalisa un acuerdo importante cu Bishop’s University di Quebec, Canada. E acuerdo aki ta e di tres cu ta keda formalisa entre pais Aruba y un instituto di Enseñansa Superior na Canada.

E acuerdo aki ta habri porta pa varios intercambio entre Aruba y Bishop’s University, asina tambe dunando nos studiantenan aceso na un estudio di calidad halto na un prijs reduci.

Cu e acuerdo formalisa, studiantenan di Aruba lo tin aceso na mas cu 105 programa di estudio na nivel di bachelor y master den e areanan di business, social sciences, humanities y natural sciences & mathematics.

Minister Hooyboer-Winklaar ta sumamente contento cu un parti importante di e acuerdo ta cu studiantenan di Aruba lo ricibi un scholarship di $4000,- dollar Canades pa aña, cu ta implica un descuento di $2000,- pa semester, cu ta reduci e tuition fee cu studiantenan internacional ta paga. E scholarship di $4000,- dollar Canades pa aña ta aplicabel pa tur residente di Aruba cu ta cumpli cu e normanan di admision y cu ta wordo acepta na Bishop’s University.

Pa por sigui ricibi e scholarship special aki studiantenan di Aruba mester cumpli despues di e prome aña cu un average di puntacion minimo cu ta wordo exigi dor di e universidad. Dependiendo di e prestacion di e studiante durante di e estudio tin posibilidad pa cualifica pa scholarships adicional cu por hasta redobla e suma cu awor ta inclui den e acuerdo cu a wordo cera entre Gobierno di Aruba y e universidad.

E gastonan di estudio na Canada ta conoci pa ta relativamente mas abou cu na Merca y tambe e balor di e dolar Canades ta mas rasonabel cu e dollar Mericano si compara esaki cu nos florin. Un otro aspecto interesante di Bishop’s University ta cu e estableci den e provincia di Quebec, un provincia cu ta aplica gastonan di estudio mas abou cu e resto di Canada.

Bishop’s University ta situa den e ciudad di Sherbrooke, cu ta solamente algun kilometer leu for di e grens di Merca, particularmente di e estadonan di Vermont y Maine.

Algo cu tambe ta haci Canada y specialmente Bishop’s University atractivo ta cu un studiante internacional por traha te na un maximo di 20 ora pa siman banda di su estudio y ora di finalisa e estudio tin posibilidad di traha te na un maximo di 3 aña na Canada pa gana experencia.

Minister Hooyboer-Winklaar a firma e acuerdo na Aruba den presencia di representante di Bishop’s University sr. Dan Seneker, Director Enrolment Management. Bishop’s University ta un di e 6 institutonan di Canada cu a participa na Aruba College Fair na November ultimo y ta di dos biaha cu nan ta bishitando Aruba. E intencion ta pa bolbe den transcurso di aña pa sigui promove e opcion aki pa nos studiantenan. Bishop’s University a wordo estableci na aña 1843 y ta conta actualmente cu un populacion di mas of menos 2500 studiante.

Un di aspectonan interesante di Bishop’s University ta cu e ta un Universidad Ingles, den un provincia bilingual cu Ingles y Frances. Bishop’s University ta un Universidad renombra cu ultimamente ta hayando hopi atencion y reconocemento. Di e 98 Universidadnan na Canada Bishop’s University a sali na prome luga den “student satisfaction” y “quality of instructors” den e Maclean’s University Rankings 2016. Huffington Post tambe a nombra Bishop’s University como “Canada’s best kept secret” pa loke ta Universidadnan chikito y cu un calidad halto.

Minister Hooyboer-Winklaar ta sumamente contento cu un otro logro mas na beneficio di nos studiantenan di Aruba.

“Nos ta creando mas opcion pa nos hobennan di Aruba, algo cu tin un necesidad y demanda grandi pe. Nos tin un compromiso cu nos hobennan pa sigui explora mas opcion y yuda habri porta cu posibilidadnan positivo pa Aruba”, e titular di enseñansa a conclui.