Minister Michelle Hooyboer-Winklaar na inicio di aña escolar nobo: Resumen di aña escolar 2016-2017 cu miras riba aña escolar nobo

Awe diahuebs dia 17 di augustus aña escolar 2017-2018 ta inicia pa mayoria di scol na Aruba. Ta importante pa para keto un rato pa refleha riba aña escolar anterior y kico ta e anticipacionnan pa e aña escolar nobo.

Scolnan BasicoAña escolar 2017-2018 a conoce hopi progreso pa loke ta trata resultadonan na scolnan basico. Cu introduccion di Kerndoelen Rekenen & Wiskunde na aña 2015, e abilidadnan matematico di nos studiantenan a conoce un adelanto. Resultadonan di e seccion di matematica rib’e Colegio Toelating Toets a demostra esaki cu un promedio di 7.1 pa e parti di Rekenen.Pa loke ta trata zittenblijvers, pronto lo ricibi datonan di tur scol pa por calcula e porcentahe di studiantenan cu lo ripiti un aña escolar. Ta anticipa cu esaki lo baha cu introduccion di e programa di “niet zittenblijver” na scolnan publico.

Den transcurso di aña escolar actual e siguiente fase di introduccion di Kerndoelen lo wordo introduci: Kerndoelen Taal. Kerndoelen Taal lo enfoca rib’e abilidadnan di idioma cu nos kier pa nos studiantenan tin durante nan añanan na tur scol basico. Introduccion di esaki lo encera trainingnan pa tur maestro mescos cu a tuma luga na momento cu a introduci Kerndoelen Rekenen & Wiskunde.

Scolnan SecundarioResultadonan final di examennan na diferente nivel di scol secundario a conoce un progreso den e ultimo aña escolar. E mehoracion den resultadonan ta substancial specialmente pa e nivelnan EPB (85.5% graduando) y MAVO (77.3% graduando). Den caso di HAVO y VWO (62% graduando) e nivelnan aki a conoce introduccion di normanan mas estricto pa por cumpli cu rekisitonan di Hulanda pa loke ta trata igualdad di e diploma. A pesar di esaki nos ta mira resultadonan cu por sigui mehora e aña aki. SPO drentando su di 3 aña a finalisa e aña escolar hopi fuerte cu 94.5% di nan alumno graduando.

Enseñansa SuperiorUn cantidad record di studiante ta drenta Enseñansa Superior durante aña academico 2017-2018. Durante e ultimo 3 aña a mira un aumento den e cantidad di studiantenan cu a drenta den un programa di estudio na nivel di Enseñansa Superior, pero particularmente e aña aki nos ta mira un record cantidad di studiantenan drentando programanan na Aruba, na Hulanda y na Merca y Canada.

Recientemente a introduci reformanan oficial di Arubalening, tur na bentaha di e studiante.E cambionan mas grandi ta un aumento den e suma maximo cu por fia (Afl 140,000), asina dunando acceso na mas prestamo pa esunnan cu ta desea studia na Merca y Canada.E otro cambio positivo cu a drenta na vigor pa esunnan cu tin un prestamo caba of lo fia den futuro, a baha e interes di e prestamonan existente y di futuro for di 6% acumulativo pa 2% enkelvoudig y ta cuminsa core na momento cu e studiante cuminsa paga bek, y no ta acumula interes desde momento cu cera contract of durante di estudio.

Pa e motibonan aki, hunto cu e 9 diferente acuerdonan entre Aruba y varios College y Universities na Merca y Canada, nos ta mira un cantidad di 699 studiante drentando un programa na nivel di Enseñansa Superior.

Scol Basico DornasolDurante aña escolar 2017-2018 Scol Basico Dornasol lo habri su portanan. Scol Basico Dornasol ta un Cluster 4 school y a wordo crea specialmente pa studiantenan cu tin dificultad specifico pero tin e habilidad pa sigui un curiculo regular. Den pasado e unico opcion lo tabata Scol Special, aunke e studiante su capacidad ta na nivel di Enseñansa regular.Na aña 2015 a introduci e prome klasnan den e centro di observacion na MDC.Na aña 2016-2017 a sigui expande cu mas klas te cu awor lo ubica espacio pa 2de y 3de klas y sigui expande te cu 6de klas. E scol lo wordo situa temporalmente den Centro di Bario Dakota cu ta na otro banda di MDC te na momento cu construi un propio edificio. Scol Basico Dornasol lo habri oficialmente dia 4 di september.

InfrastructuraColegio San Nicolas a conoce un innovacion durante aña escolar anterior. E edificio cu tabata antes Arubanita awor ta forma parti di Colegio San Nicolas. E renobacion di Arco Iris Kleuterschool a tuma luga durante e ultimo aña y e renobacionnan di Rosa College a caba di termina y ta cla pa yama studiantenan bonbini bek den nan propio edificio dia 21 di augustus. Prinses Amalia Basisschool a ricibi nan edificio y nan gymzaal completamente nobo y lo ta cla pa comienso di aña escolar dia 17 di augustus. Pa e 3 scolnan aki a busca inrichting completamente nobo cu lo yega den e siguiente lunanan. Otro trabounan di renobacion y construccion cu a termina durante ultimo aña of cu ta andando ainda ta inclui Biblioteca Nacional na San Nicolas, renobacion di gymzaal na edificio di Prinses Christina School, overdekte speelzaal pa Colegio San Augustin na San Nicolas, y curanan nobo pa SPO Sta. Cruz, PIUS X School, Ayo Kleuterschool como tambe Scol Preparatorio Cacique Aterima.

Durante vakantie grandi di scol a traha riba otro proyectonan di infrastructura di scol incluyendo verfmento na Colegio Sagrado Curason di Hesus, Agnes Kleuterschool y Ayo Kleuterschool. Den transcurso di e siguiente simannan lo completa asfaltering na diferente scol.

Pa loke ta proyecto nan nobo, muy pronto lo cuminsa cu un edificio nobo di SPO Pariba, un inversion di casi 6 miyon florin. Por ultimo, Minister di Enseñansa a duna aprobacion pa DOW cuminsa cu opname p’asina cambia bentana y porta, drecha instalacion di electra como tambe instala di airco na diferente scol rond di Aruba. Tur ariba menciona ta representa un inversion di alrededor di 23 miyon florin.

DigitalisacionE proyecto di digitalisacion pa 7 scol basico y secundario di DPS lo wordo formalisa den luna di augustus pa por inicia introduccion di klasnan digitalisa. E 7 scolnan aki a wordo scogi debi cu nan habilidad fisico (electra/infrastructura) pa por carga e plataforma digital y e inversion di esaki a wordo inclui den e 3rde tranche di Onderwijsfonds cu a wordo aproba unanimamente door di Parlamento di Aruba. Siguiente fasenan lo wordo introduci a base di cambionan infrastructural cu lo mester tuma luga.

Conhuntamente cu Setar N.V. a scoge e instrumentonan digital cu lo forma e base pa experencia digital na scol. Den transcurso di luna di augustus lo reuni cu DPS y cabesantenan di e varios scolnan cu lo ricibi digitalisacion.

LeerwerktrajectDesde januari 2017 Leerwerktrajecten ta resorta oficialmente bao di Openbare Avondleergangen Aruba (OAA). Leerwerktrajecten ta programanan di educacion vocacional pa studiantenan cu pa un of otro motibo ta ‘drop outs’ of ‘push outs’ di nos sistema di enseñansa.Pa duna e studiantenan aki mas posibilidad a expande e cantidad di programa cu un programa mas brindando asina trayectonan di basiskennis automonteur, onderhoudsmonteur, administratie en commercieel medewerker y uiterlijke verzorging. Pa acapara mas studiante a scoge pa cuminsa e programanan di leerwerktrajecten dos biaha pa aña; na januari y augustus, dunando 120 studiante anual e oportunidad pa sigui crece.

Pa sigura cu e studiante cu ta termina leerwerktraject y SPO por sigui studia a renova e programanan vocacional di OAA brindando hoben y adulto e oportunidad di haya un diploma den oranan di anochi. Docentenan a haya cursonan constante den con pa guia e studiante adulto y hoben cu ta termina SPO y leerwerktraject den klas.Actualmente OAA ta brindando un cantidad di 10 diferente opleiding riba nivel 1 y 2 cu ta conduci na un diploma reconoci den un termino di 2 aña.

GEDDia 8 di augustus e prome grupo di studiantenan a inicia e GED program na International School of Aruba. 135 studiante tabata presente pa cuminsa les den varios vak den preparacion pa e examen di GED, un diploma ekivalente na un diploma di scol secundario. Cu hopi entusiasmo e grupo di esunnan 17 aña+ a cuminsa. E di dos grupo di 135 studiante lo cuminsa na luna di januari 2018.

Profesionalisacion di MaestroDurante e ultimo aña escolar a sigui cu organisacionnan di varios tayer, workshopnan y cursonan pa maestronan, docentenan y lidernan den Enseñansa conforme e meta di ekipa nos educadornan cu un base di conocimento continuo:

Kerndoelen Rekenen & Wiskunde (october y juni)International School Leadership Certification (october y april)Autismo den Enseñansa (april)Concious Discipline (mei)Praktijk Gericht Onderzoek (mei)Data Informed Practitioner Based Research: From Theory to Practice (mei)Handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding/behandeling van leer-en gedragsproblemen MDC (maart)Safety-Care Core Specialist Training y e School Age Children Advanced Module MDC (februari)Wereld in Getallen (october)AVO Conference (october)CINOP Training Beroeps Onderwijs (october)Dr. Allison Cross Diferentiation in Education (october)

Profesionalisacion ta keda un meta importante. Pa aña escolar 2017-2018 ya caba tin varios programa identifica y planea pa ofrece nos maestronan.

Exito pa aña escolar 2017-2018Minister di Enseñansa conhuntamente cu tur esunnan di Ministerio di Enseñansa ta desea tur Studiante y Educadornan un aña escolar 2017-2018 sumamente exitoso y inspirativo.