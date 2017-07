Minister Sevinger hopi disgusta: Politiconan hipocrita di MEP y PDR (POR) cu a vota contra proyecto Watty Vos Blvd awo kier exigi y instiga

Minister di Infrastructura, Benny Sevinger ta considera un hipocrecia di marca mayor cu ta hustamente esnan den oposicion cu a vota contra e proyecto Watty Vos Boulevard, awe t’e promenan para den rij pa exigi y instiga ora cu doñonan di truck y ekipo pisa a dicidi di protesta. Minister Sevinger a recorda tur hende con e Gobierno cu e ta forma parti di dj’e a bini cu centenares di proyecto y pa ningun di nan a haya apoyo di partidonan di oposicion.

Mirando esaki, el a haya hopi straño cu na momento cu e doñonan di ekipo pisa a bay protesta, e politiconan di oposicion MEP y PDR, cu awor a bira POR, cu nunca a apoya, a apoya e proyectonan di infrastructura cu e argumento cu “e hendenan no por come klinkers”.

No tin motibo pa duda den e intencion tras di protesta di doñonan di ekipo pisa, e Minister a bisa. “Mi ta para banda di nan, pasobra nan ta lucha p’e pan pa nan famia. Loke mi ta condena ta e politiconan cu ta uza nan, y haci e cosnan aki un “political issues”. Nan mester sa cu e politiconan cu a para banda y awe ta hunga mooi weer, a vota contra e proyectonan aki y nan no ta kere den klinkers. Awor e politiconan aki cu cheap shots kier come di ambos banda”, Sevinger a expresa.

E mandatario a cataloga e politiconan cu ta bay para banda di e trahadonan ta grita y instiga cu mester duna e hendenan aki trabou den e proyecto di Watty Vos Boulevard, como personanan hipocrita.

“Nos ta para banda di e trahadonan pasobra nan ta lucha pa nan pan, pero nos ta condena e politiconan cu ta uza nan”, Sevinger a remarca.

“Politiconan hipocrita pasobra tanto MEP como PDR den Parlamento a vota contra e proyecto aki. Tur dia nan ta grita bo no por come klinkers y ta strañami cu ta net e contrincantenan aki ta para pa exigi trabou.

Esey mi ta yama hipocrecia di marca mayor, pasobra bo a vota contra e proyecto y awor bo kier para den prome fila pa exigi. Nan no por kere cu nan ta vota contra e proyectonan aki y tur dia nan ta bati mi cabes cu e hendenan no por come klinkers, y awor bo ta bin pidi pa pega klinkers.

Hipocrecia MEP y POR tin pasobra ta haci uzo di hendenan cu mester di un trabou, y cu lo haya trabou, pa nan probecha politicamente di nan. Esey nos mester denuncia”, Sevinger a conclui.