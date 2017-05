Ministerio Publico converti den un arma politico sin sentido

Pa: Victor (Toko) Winklaar

Na luna di september pueblo di Aruba lo bay urna electoral y for di prome di januari di 2017, organisacionnan politico a inicia cu nan campaña electoral, sin mucho sorpresa y sin mucho indicacion cu Aruba lo bay conoce un cambio grandi manera tabata e caso den eleccion di 2009.

Sinembargo net den e aña electoral aki, un institucion importante den nos sistema democratico, esta Ministerio Publico, a asumi un rol “politico” inespera ya cu di otro forma no por interpreta tur loke ta pasando den e caso di “investigacion” di Minister Paul Croes.

Husticia tin cu prevalece na tur momento, pero esaki no ta un expresion cu tin cu conta solamente pa comunidad of pa gobernante- of Parlamentarionan, pero tambe den caso di Ministerio Publico cu tin un rol asina prominente y cardinal den henter e proceso pa husticia wordo sirbi.

Mientras cu dia-, siman- y lunanan ta pasando bay, ainda Ministerio Publico no a duna niun tipo di indicacion cu nan tin algo concreto contra di un Minister di nos pais y pa tal motibo OM a converti su mes den un tipo di prizon cu tin un Minister y henter su oficialnan trahando den su departamento.

Hamas y nunca nos a conoce un proceso manera esaki, caminda ta bay over na lanta incertidumbre, caos y inkietud den comunidad, pa un investigacion cu for di su inicio a mustra hopi dudoso y e duda a ser crea un hasta nos ta kere fabrica, pa un Fiscal di e institucion aki cu a duna declaracion riba e accion cu a tuma lugar na cas di e mandatario.

A drenta y a bay cu cos, a base di sospecho di algun acusacion hopi serio y awor despues di asina hopi siman, ainda Ministerio Publico no a bin dilanti y aclaria e desaroyonan cu tin den e caso contra di Minister en cuestion.

E situacion ta bira asina mas serio ya cu den forma hopi critico den direccion di Ministerio Publico, ta cu e institucion aki a practicamente impone un castigo psicologico contra di e Minister y su famia, igual cu su consehero y ayudantenan den su departamento y ta un accion cu den un pais democratico, ta algo inaceptabel y hasta nos ta tribi di considera esaki como ilegal.

Ministerio Publico no por cana rond den comunidad y tuma tipo di accionnan asina y pone un ciudadano di nos pais, den un incertidumbre asina serio y asina penoso ya cu ta bon conoci cu e tipo di efecto psicologico cu esaki ta trece pa esnan concerni, ta algo hopi, pero hopi serio.

E mesun institucion aki a bin ta hungando un rol menos positivo den casonan di abuso sexual contra muchanan menor di edad, caminda oficialnan di Ministerio Publico ta ser cuestiona p’e forma con nan ta exigi castigo contra di hendenan grandi cu a abusa di inocencia di criaturanan inocente.

Un di e argumentonan cu Ministerio Publico semper a trece dilanti den e tipo di casonan aki, t’e hecho cu e acusado, e abusado, tambe tin derecho y tambe tin cu tene consideracion cu e persona aki, pero den e caso aki di e Minister concerni, ta parce cu Ministerio Publico a lubida por completo su interes persona, e daño grandi cu nan ta causando na su persona.

Dor di e accion di Ministerio Publico e institucion aki a mishi cu integridad di e Minister, di su hendenan y hasta di su Gobierno sin cu ainda tin un solo indicacion concreto cu a logra di haya algo castigabel cu e mandatario lo a comete.

Pa haci un comparacion claro, pero cu ta al caso di henter e desaroyo aki, tin cu mustra cu na Corsou diabierna ultimo tin un lider politico cu a ser permiti pa participa n’e proceso electoral, apesar cu e tin un pa dos caso castigabel contra di su persona caminda el a ser haya culpabel den Corte di Prome Instancia, esta Gerrit Schotte di MFK, pero e ta mas homber liber n’e momentonan aki cu Minister Paul Croes.

No tin sentido den loke Ministerio Publico ta purbando di haci y sin duda tin cu mira henter e proceso aki cu nan a inicia contra di e mandatario, contra un tipo di abuso di poder sin sentido, asumiendo un rol caminda nan lo a actua, segun declaracion di un Fiscal, a base di informacionnan riba medionan social.

E actitud aki ta di condena y ta di cuestiona severamente ya cu no t’e forma di procede di un institucion asina cardinal den nos sistema democratico, caminda hasta e duda ta grandi awor, cu Ministerio Publico ta politicamente influencia y hasta dirigi pa cierto forsa politico.

Ta prome bes den historia politico di nos pais, cu un institucion asina cardinal a asumi un rol politico, manera tur cos ta mustra, den un aña di campaña electoral, pero lagando esey un banda, e inkietud mas serio pa comunidad, t’e forma con Ministerio Publico ta castigando un ciudadano di e forma aki, sin cu ainda a presenta un solo prueba of indicacion cu realmente su accion tabata hustifica.

Si tin cosnan concreto, acusacionnan real ta deber y obligacion di Ministerio Publico pa bin dilanti y tuma accion concreto y serio y no permiti pa pueblo cuminsa duda den e seriedad c’un institucion asina tin cu demostra na tur momento.