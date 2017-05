Ministerio Publico no kier laga nada los di asesinato na Jaburibari

Mucho informacion no tin di e caso di asesinato cu a tuma lugar ultimo fin di siman na Jaburibari, unda un persona Aziatico di nacionalidad Candees a keda asesina den un cas unda algo ora prome tabatin un fiesta.

For di prome instante, vocero di Polis, Lito Lacle a duna di conoce cu e no por duna mucho informacion y cu for di e momento ey, tur informacion ta ser canalisa via di Ministerio Publico.

Ayera mainta, nos a tuma contacto cu vocero di Ministerio Publico, Ann Angela, kende tampoco no por a duna mucho informacion. E unico informacion cu nos por a saca afo, ta cu e victima ta di origen Vietnam, pero cu e difunto tabata residencia na Canada.

Tambe e vocero por a bisa, cu tin masha hende deteni, y mientras cu e interrogacion ta tumando lugar, y considera cu nan no tin nada di haci cu e caso, nan ta ser laga liber.

Mas informacion nos no por a haya, en espera te dia cu Fiscal bisa cu por duna mas informacion.

Mientrastanto tur esaki ta pone cu nos tambe ta cay den speculacion. P.e. asina nos tin entendi cu e victima su inicialnan ta, H.T.N.Q. di 26 aña, kende a muri a consecuencia di e tironan cu el a haya.

El a bin cu un grupo di amigo for di Canada, aparentemente pa busca of trece droga. Den tal caso, ta kere cu den e cas na Jaburibari mas bien por papia di un caso di liquidacion.

Loke tambe a hala nos atencion ta, cu na dos ocasion prome cu e incidente a tuma lugar, Polis a bay dos biaha n’e cas, ya cu e bisiñanan a reclama cu e musica tabata demasiado duro. Polis lo a bisa e hendenan cu si nan bin di 3 biaha, nan lo confisca aparatonan di toca.

Straño ta cu Polis no a nota nada straño e.o. cu varios di e presentenan n’e victima tabata bon droga, pa no bisa bebi. E investigacion a sigui su curso.

Ayera a haci autopsia riba e victima, y di esaki tampoco nos por a haya resultado, cu manera a ser bisa na nos, cu e tiro fatal tabata den cabez di e victima.

Extraoficialmente nos tin entendi a pidi Polis di afo, for di Canada pa bin yuda cu e investigacion.

Tur esaki tambe mientras cu na Aruba ta tumando lugar e conferencia di ACCP, esta di Comisarionan di Polis di Caribe, pero nan mes no sa di net nada. No ta keda AWEMainta di sigui e caso aki di aserca.