Mio no ta bancarota, pero ta Gobierno a retira su licencia

Por bay spera varios caso den Corte

E trahadornan di MIO ta den un incertidumbre, pasobra te awor e compania no a ser declara bancarota, pero ta Gobierno a retira nan licencia pa por sigui opera.

E trahadornan no sa kico pa haci, pa cual e pidi Departamento di Trabao y Mediador di Gobierno splicacion, pa sa unda nan ta para.

Combersando cu Anselmo Pontilius, el a duna di conoce cu ora cu surgi situacion manera esaki, e trahadornan mester sa kico ta nan derecho, kico nan mester tene cuenta cu nan. Hecho ta cu MIO ta den operacion te ainda, e no a sera su portanan. Y si dado caso si e compania stop cu su operacion, segun Mediador di Gobierno, e trahadornan ta den servicio ainda di MIO. Esta tanten cu e compania no procede pa pidi un persona pa termina nan relacion di trabao cu e trahadornan.

Mediador di Gobierno a priminti e trahadornan cu lo tuma contacto di biaha cu SVb, pasobra si resulta cu e trahadornan aki no haya salario y MIO stop di opera, p’e trahadornan ta prepara y asina hunto prepara kico haci pa nan, segun Anselmo Pontilius.

Logico manera tur otro grupo di trahador, ta masha preocupa kico lo bira nan future, maske tin di nan cu kier bay solicita pa un otro trabao, considerando cu MIO finalmente lo disparce.

Hecho ta cu MIO no ta bancarota, ta Gobierno a kita su licencia. No por culpa MIO, pasobra ainda fin di luna di juni, nan a cumpli cu pago di salario. E pregunta ta, MIO lo por paga salario di juli awor? Tin un cantidad di caso hudicial na caminda, pasobra MIO ta bisa cu nan kier sigui opera, pero ta Gobierno a saca e stecker. Cu otro palabra, MIO ta manda e trahadornan bay cobra Gobierno, cu no kier pa nan sigui den operacion.