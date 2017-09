Mirando cu nos a drenta caba den era di digitalisacion – Proximo eleccion tambe mester bay digitalisa

Si tuma na cuenta, cu hopi hende a bay drumi diasabra madruga, asina ainda a mira e dos ultimo urnanan electoral cu ta falta, bo ta puntra, si pueblo merece di sigui cu e sistema antigua aki.

Tabatin masha critica riba e forma cu eleccion a keda organisa e biaha aki, pa cual Hefe di Censo, Sharine Luydens tambe a comparti e opinion aki, cu e sigur no kier organisa un proximo eleccion di e forma aki.

Sra. Luydens a laga sa bon cla, cu e proximo Gobierno mester haci e cambio y stop cu e sistema di papel y potlood. Nos ta biba den un mundo digitalisa anto pakico no practica esaki tambe den eleccion.

Tabatin masha critica tambe, pa cu nos hendenan grandi, unda tabatin varios Presidente di Urnanan Electoral, hasta a “maltrata” nan, alegando cu nan mester por sa cana, si nan ta lam. Cu nan mester por papia, si nan ta mudo.

Tabatin hasta un caso unda un votador tin Parkingson, y como tal ta tembla y dificilmente e por yena su voto y mester di yudanza, pero e Presidente di dicho urna a haci masha dificil e.o. a pidi dicho persona pa scirbi nomber di e persona cu e kier pa vota p’e.

Si marca mes ta dificil, corda pa scirbi un nomber y asina por sigui, pero segun Hefe di Censo, ley ta haci’e dificil p’e hendenan aki. Ta di spera cu lo bin cambio p’e proximo eleccion.

Awor kico a causa cu e dos ultimo urnanan mester a tuma tanto tempo pa conta, siendo cu for di 7 or di anochi, a sera tur urna, nos no a haya splicacion ainda. Pero esaki no ta sistema.