Mireille Sint Jago a sorprende tur hende cu su retiro, acusando MEP di un partido racista y ta discrimina

Si ainda e siman aki, Mireille Sint Jago ta publica cu dia 21 ultimo, ta publica cu Partido MEP a wordo ricibi na un manera caluroso na na Tanki Leendert, pa algun dia despues e opinion ta cambia.

Mireilla Sint Jago, Sali afo y tilda MEP di ta un partido di discriminacion y tambe di racismo. Un opinion cu sigur ta biba den comunidad, no for di awor, pero for di dia cu ex Prome Minister Nel Oduber a bisa tur Latino: Bay boso Pais.

Tin mas prueba di discriminacion, p.e. ora cu e mesun Nel Oduber a dirigi su mes n’e ehecutivonan di Valero, pa nan pone e refineria riba nan lomba y baha na awa.

No por lubida Glenbert Croes, kende hasta a firma un carta di sosten pa Nicolas Maduro, condenando Gobierno Mericano, siendo cu Aruba su pilar economico mas importante ta turismo y sigur Mericano.

Y awor ta Mireille Sint Jago ta sali afo y denuncia cu MEP ta un partido cu ta discrmina hende di color, etc.

Y tur esaki faltando un siman pa entrega di listanan politico, mientras cu e candidato aki a cuminsa prepara pa su campaña, a organisa bbq y a instala basta borchi grandi di su persona.

Dicon dirigencia di MEP no a pidi’e pa wanta cu esakinan y no pa crea speranza falso, si ya caba ta papia hasta di lagu’e for di lista.

Awe Miriella Sint Jago no ta bon mas pa subi lista, alegando cu biaha pasa na posicion 12 riba lista, el a haya unicamente 77 voto y te cu awor ta un cas so el a bishita.

Esaki ta un di e pruebanan cu e partido no tin hende (muher) di color na pecho. Lider di partido MEP, Evelyn Wever no tin e capacidad pa dirigi e partido y menos ainda e pais aki.

Pero te mesun Mireille Sint Jago na Tanki Leendert a declara cu MEP ta un partido unda e ser humano ta para central y candidatonan cu conocemento, caracter y personalidad t’esnan cu ta lidera e lucha pa un mihor futuro pa Aruba. Y pa awe, e Sint Jago no ta comparti e opinion aki mas.

Si el a anticipa, cu tin mas candidato cu lo bandona MEP ainda prome cu entrega di lista.