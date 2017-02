Mireille Sint Jago di MEP: Na Hulanda mes nan a bin realisa cu un Cas di Funcion no ta Funciona!

“Cas di Funcion ta un sistema pa HR cu ta yuda un organisacion stipula exactamente kico ta e trabou di cada funcion, e diploma cu un trahador mester pa por ehecuta e trabou y e pago cu un funcion asina merece. Ora cu e organisacion tin su material, personal y cliente, pues su fundeshi, muraya y dak, nan lo desea pa crece y na dado momento yega na un organisacion mas structura”, segun Mireille Sint Jago.

Aki mi ta bay trata 4 motibo pakico Enseñansa na Aruba falta e fundeshi pa e Cas di Funcion:

1.) Aruba conoce hopi scol chikito. Si no por haci diferente funcion mas, e cantidad di docente cu lo mester traha na mas cu un scol den educacion secundario, pa nan cera nan oranan pa un volledige betrekking, lo subi. Esaki ta kita e cement di un scol pa cu control social cu nos mester pa por tin e miho bista rib’e alumnonan. Nos alumnonan no ta mesun independiente manera esnan na Hulanda, door cu nos no ta brinda nan e oportunidad ey den nos sistema di educacion. Nan mester di mas guia y stabilidad. Asina e dak di e Cas di Funcion lo keda lek!

2.) Esey ta crea un peso mas grandi pa cu e trabou di tur docente y na e mesun momento e lo baha e cantidad di contacto social entre e docentenan y alumnonan. Mas stabilidad na un scol ta trece un miho comunicacion entre e docentenan y ta brinda un miho ambiente social y pedagogico pa nos alumnonan. Asina e murayanan di e Cas di Funcion ta scheur!

3) Cas di Funcion tin e pensamento idealistico cu tur hende cu ta den un funcion ta cualifica y certifica. E situacion realistico ta cu na Aruba mayoria di e cursonan necesario pa crece y pa yega e siguiente piso di e functiehuis, no ta disponibel na Aruba.

Ademas, si bo caba un curso online bo no tin garantia cu e papel ey lo wordo reconoce. Mester cosnan asina cla, mester tin e fundeshi cla pa traha e Cas di Funcion riba dj’e.

4) E parti mas importante aki ta, cu un scol ta un organisacion cu ta traha cu e ser humano mas vulnerabel den nos comunidad: Muchanan/hobennan. Tanten cu nos no a logra crea un sistema di educacion cu ta esun cu ta laga nos muchanan ta mas exitoso, brinda nan y nan maestronan e miho material, nos lo mester ni cuminsa pensa di traha un Cas di Funcion.

E miembro di fraccion di MEP ta cuestiona e. o. Pakico ta bin toch cu e Cas di Funcion?

Pakico ta introduci esaki, caminda na Hulanda mes a bin realisa cu un Cas di Funcion no ta Funciona? Cu organisacionnan mester di mas flexibilidad? Pakico ta bay asina leu di reduci e conocemento di nos hobennan, dor di baha e cantidad di materia den 3de klas?

Pakico Minister Hooyboer-Winklaar no ta inverti den Enseñansa di Aruba, pero ta hisa schoolgeld, corta den e presupuestonan di Colegio, IPA y Universidad, corta den lessentabel y corta den e oranan di nos como maestronan?

“Maestronan, eleccion ta na caminda y e ta importante pa ken nos ta vota. Pa mi e ta obvio cu e Gobierno aki no tin e bienestar di nos muchanan na pecho. Nos tin cu vota pa un hende cu tin conocemento y curason pa educacion! E ora ey so nos lo wak cu idealismo lo vence den enseñansa tambe”, asina Mireille Sint Jago di MEP a duna di conoce.