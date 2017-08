Mireille Sint Jago di UPP: Tres solucion pa mehora educacion

Aruba ta un di e paisnan cu ta sobresali den e cantidad di mucha cu ta keda sinta. E average ta 5%, pues 1 pa cada 20 mucha den Caribe y Sud America, pero lamentablemente na Aruba e no ta un excepcion ora mas cu mita di un klas ta keda sinta. Nos di UPP kier pa tur mucha haya un miho mayan y kier brinda tur e oportunidad pa ta exitoso.

Tambe nos ta reconoce cu e trabou di un maestro na Aruba ta hopi mas duro, pavia di e cantidad di mucha cu ta papia un otro idioma na cas cu e idioma di instruccion na scol.

Esaki ta trece cu n’e cu un maestro mester splica e mesun materia varios biaha, cu e no ta haya tempo pa bay mas profundo rib’e materia pa esnan cu ta capta tur cos lihe, ni tempo pa yuda tur esnan cu tin problema cu e materia debidamente.

Segun Mireille Sint Jago, falta di comprondemiento y ayudo, pero tambe falta di tareanan riba un nivel mas halto por causa problemanan di comportacion di muchanan den klas. P’e motibonan aki, nos kier introduci tres solucion: 1) Scol Multi lingual, 2) Klassenassistent PO y VO 3) Fondo di Desaroyo di Educacion.

SCOL MULTILINGUAL

E prome manera pa combati e problemanan aki, ta dor di ofrece mas cu un idioma di instruccion na scol. Esaki por hasta wordo haci, sin cu mester cambia e idioma di instruccion oficialmente, pero… e scol mester ta bon ekipa y facilita pa cu e Gobierno, p’asina directiva hunto cu e maestronan por eherce e tarea aki. UPP lo percura pa bin cu un MB, pa lanta diferente Grupo di Tarea na Directie Onderwijs, pa traha materialnan y pone nan disponibel online.

E por encera traduccion y desaroyo di materia y prueba.

Ademas tin un proyecto cu ya caba a prueba su mes exitoso cu ta yama Proyecto Scol Multilingual: Caminda un mucha ta haya educacion den Papiamento prome, pero na e mesun momento ta haya e tres otro idiomanan pareu den un forma di wega.

TTO ta Twee Talig Onderwijs, ta ofrece cierto vak den un idioma stranhero: Ingles y Spaño. Studiantenan por scoge pa haya p. e. biologia, matematica, aardrijkskunde, etc. na Ingles, Sint Jago ta splica.

KLASSENASSISTENT

Na di dos lugar, nos tin cu enfrenta e problema di falta di comprondemiento dor di duna un mucha mas guia. Esaki por sosede dor di laga un klassenassitent guia gruponan chikito di mucha cu ta ripiti cierto tareanan riba computer.

Un klassenassitent tambe por coregi e tareanan, p’asina e maestro por tin mas tempo pa duna splicacion y tambe guia e muchanan cu ta compronde y caba cu e materia hopi lihe y mester di materianan adicional riba un nivel mas halto. Esaki lo bin riba nivel di SPO, PO, VO y EPI p’asina subi e cantidad di studiante cu ta gradua, Sint Jago ta mustra.

EKIPA TUR SCOL IGUAL

Pa ‘level up’ nos educacion, trece riba un nivel mas halto, un Gobierno mester ta mes motiva cu e maestronan y muchanan. Si un Gobierno no ta motiva pa facilita tur scol, nos no por cumpli cu e sostainable Goals di United Nations, nos no por yega na un educacion di calidad.

P’e e motibo ey partido UPP lo percura pa lanta un ‘Fondo di Desaroyo di Educacion’ cu no ta mara na ningun Gobierno cu ta sinta. Tur placa eyden lo ta aloca pa Enseñansa y no por wordo uza pa algo otro. Asina nos por logra cumpli cu e reglanan di United Nations, di cual e Meta Sostenibel numero cuater ta: “Educacion di Calidad”. Si tur scol wordo facilita cu e materianan cu un scol mester den ciglo 21, e resultadonan di Enseñansa na Aruba lo subi, ora e cantidad di mucha cu ta keda sinta of ta zak pa nan examen lo baha drasticamente.

A lo largo, nos lo wak cu varios problema social y problemanan di salud lo baha. No laga e dicho di Nelson Mandela, “Educacion ta e miho arma pa cambia mundo”, keda un dicho so.

Ban traha pa logra un miho mayan pa tur, Sint Jago ta termina bisando.