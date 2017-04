“Monster” Kuwas a canta pisa riba Robby y Jorge

WILLEMSTAD – Manera e cartanan ta riba mesa, despues di e sesion di Corte ayera mainta, Fiscal Rip of cualkier otro Fiscal experiencia no por perde e caso te pa esnan cu a conspira y paga pa mata Helmien Wiels, sali liber for di e caso.

Elvis “Monster” Kuwas a demostra su talento pa “canta” y manera trupial el a revela detayenan nobo y a confirma loke un circulo basta cera tabata sa caba.

Ta Nini Fonseca a tuma cen – hopi – cerca Jamaloodin pa paga pa asesinato di Wiels y aunke originalmente e plan no tabata pa mata Wiels, sino atrak’e pa dun’e un bon spanto, na final su morto tabata inevitabel.

Su dialuna despues di e diadomingo cu Kuwas a mat’e, Wiels lo a revela e chanchuyonan cu tabatin cu bendemento di number via SMS y otro construccionnan di Robby’s Lottery.

Ayera mainta, Fiskal Rip a repasa cu Elvis Kuwas kico a pasa dia 5 di mei 2013 na Marie Pompoen y e dianan anterior. Kuwas tabatin un discusion cu Nini riba ki ora e ta haya su cen pasobra e tabatin Fonseca como un homber serio.

Kuwas mester a haya 250 mil florin, pero el a haya 100 mil so p’e trabou cu el a haci.

Ta Luigi “Pretu” Florentina a duna Kuwas e 100 mil y Kuwas a conta cu el a mira cu Florentina a haya e cen di Fonseca.

Na prome instante Kuwas kier a proteha e otro hombernan den crimen, pero awo e ta haya nan “smeerlap” pasobra nan a basha bou riba dj’e.

MOTIVACION

Loke a cambia pa Kuwas ta cu aworaki e kier conta e berdad y loke a pone cambia ta su contacto cu su yiunan. E otronan no ta interes’e, pero su yiunan kier p’e bini cas.

Dado momento Kuwas kier a dirigi su mes na famia di Helmin Wiels indicando cu niun hende no a oblig’e ni priminti’e nada. Kuwas ainda ta hostina cu Fonseca a tene cen atras.

Pa regla, tur criminal kier purba baha su castigo, pero Kuwas a bisa cu e no tabatin niun palabracion cu Fiscal Rip. Kuwas tabata rabia cu abogado Vaders, pasobra Vaders kier sa si e tabatin palabracion cu Ministerio Publico.

Dado momento hostina manera e ta, Kuwas a lanta bos contra abogado Vaders indicando cu no tin acuerdo pero cu e mester a bay Hulanda pa su siguridad y no pasobra tabatin palabracion.

Rib’esey, abogado Vaders a insisti pa wak e documento y esaki a pone Kuwas rabia atrobe y hasta Hues a pidi e abogado pa ta claro cu Kuwas.

Sinembargo, abogado Vaders a keda busca ki contacto tabatin cu Kuwas y su casa Monalisa, pero Vaders a keda insisti pa sa cuanto biaha e tabatin contacto cu Fiscal Rip.

Hasta Hues a irita dado momento cu e abogado, pasobra e ta insisti pa sa si Kuwas tabatin contacto cu Ministerio Publico.

Kuwas a bis’e cu el a bin Corsou pasobra e kier wak tur hende den nan wowo. Loke Kuwas no a nenga ta cu e tabatin contacto cu media. Vaders kier sa si Kuwas sa si e tabata keda graba den prizon na Zoetermeer.