Mota Engil/Watty Vos Company – Tin 82% di Arubiano emplea y ta usando equiponan pisa cu tin na Aruba

E accion di siman pasa di e doñonan di equipo pisa, ta basa riba mal informacion. Pasobra de facto Mota Engil/Watty Vos Company tin emplea 50 persona, di cual 82% ta Arubiano. Nan tin 38 truck di compania grandi y chiquito cu ta trahando pa Mota Engil.

Pa loke t’e equiponan pisa, cu a sali caba mas e water-trucknan cu ta riba waf lo keda riba waf y lo por sali ora cu mester di nan.

Sigur ora cu e companianan independiente no tin equipo pa brinda Mota Engil esakinan, segun ing. Marlon Croes.

Diabierne ultimo, Director di DOW, ing. Marlon Croes a convoca un conferencia di prensa, den presencia di Joao Campos Forte representante di Mota Engil, pa duna e ultimo detayenan relaciona cu e protesta cu algun compania di equipo pisa a organisa, paralisando trafico na altura di Cumana.

Riba mesun anochi, DOW hunto cu e contratista a reuni cu e doñonan di equiponan pisa, pasobra nan reclamo tabata cu e compania Mota Engil/Watty Vos Company lo ta importando equipo pisa, siendo cu tin tur e equiponan desea na Aruba.

DOW a yama un reunion, unda como 30 + truck-drivers a acudi y DOW a opta pa sinta cu un grupo mas chiquito, y nan a yega na un total di 7. Y a scucha nan keho y dolornan cu nan tin.

DOW a splica kico e proyecto PPP ta ensera y a splica ehecucion mes di e proyecto mes.

Segun Marlon Croes, por a nota di biaha, cu Mota Engil a duna di conoce den su plan di lo haci uso di companianan grandi di Aruba, treciendo cune, cu e truck-drivernan independiente no a bin na remarca ainda.

Pesey a pidi nan tambe, pa manda lista di equiponan cu cada uno tin.

Nan kier sa, cuanto ta paga, pero den esey DOW no ta mete, pero por intermedia so.

Hecho ta cu cada compania sea independiente of no, mester ta debidamente regla, e.o. mester ta inscribi na Camara di Comercio, ta cumpli cu nan obligacionnan fiscal y financiero. Hopi di nan no ta ni inscribi na Camara di Comercio, corda mes si nan ta cumpli cu ley di belasting.

A keda dicidi tambe cu loke Mota Engil tin na equipo riba waf, lo keda riba waf. Contal por haya tur loke nan tin mester na Aruba mes.

E equipo cu no tin disponibel na Aruba, Mota Engil lo trece nan for di exterior.

Ta 7 a 8 compania independiente a entrega nan lista y mayoria di nan a ser contrata aki. Mota Engil. For di diabierne anochi caba, a yega na un acuerdo cu tur esnan envolvi.

No ta berdad cu Mota Engil ta importando mas machin. E unico cu falta ainda, ta uno cu ningun compania tin na Aruba y pesey lo duna permiso pa wordo importa cu lo ta pa fin di aña 2018.

Encuanto e posicion tuma pa STA, segun Marlon Croes, un reunion a ser pidi cu Ministernan Benny Sevinger y Angel Bermudez, y dicho reunion lo tuma lugar e siman aki, unda lo informa e sindicato di tur desaroyo y kita e mal percepcion cu tin cos robez ta tumando lugar.