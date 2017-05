Myrelienne Maduro a defende su tesis na Universidad di Aruba

Diahuebs 4 di mei, Myrelienne (Gianira) Maduro a defende su tesis na Universidad di Aruba. Gianira ta e di 13 studiante di e programa di estudio cu ta defende su tesis den cuadro di e programa di ‘Organization, Governance and Management’ (OGM).

Gianira a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tabata consisti di drs. Judelca Briceno., drs. Jacques Verscheer y sra. Azucena Arts-Maduro.

Ademas di e comision, e presentacion y defensa di e tesis a tuma lugar dilanti di un audiencia mixto di famia, studiante y docente di Universidad den e aula di Universidad.

Durante e periodo como studiante na Universidad di Aruba, Myrelienne a haci su pasantia na Directie Ecomische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI).

Durante su pasantia Gianira a haya interes den e “Bezoldigingsregeling di Ambtenaren”.

E tabata especificamente interesa pa haya sa con satisfecho e trahador publico ta cu su “Bezoldigingsregeling” (Sistema di compensacion).

Myrelienne su tesis tin como titulo: “Satisfaction Level of the ‘Bezoldigingsregeling Ambtenaren”.

Durante su investigacion Gianira a explora e nivel di satisfaccion di e trahadornan den Gobierno den relacion cu nan sistema di compensacion.

Myrelienne a haci su analisis a base di e literatura y e teoria cu e a studia y adapta pa e contexto local. El a focus riba diferente factornan relata cu e sistema di pago den Gobierno y cual factornan tin relacion cu satisfaccion di e empleado publico pa cu esaki.

Pa medio di un questionario Myrelienne a analisa kico ta factornan di e “bezoldigingsregeling” den Gobierno cu tin influencia rib’e nivel di satisfaccion di e empleado publico.

E resultado di su investigacion ta uno masha importante mirando cu e por wordo utiliza pa desaroya cambionan den e sistema di pago di empleadonan publico pa uno mas moderno y cu ta concorda cu desaroyonan actual, local y mundial rib’e tereno di personal (Human Resource).

Universidad di Aruba, particularmente e departamento di ‘Organization, Governance and Management’, ta felicita Myrelienne Maduro cu e logro aki.

E staf ta orguyoso cu el a dicidi di haci un Summer Course na “The University of Applied Sciences Utrecht (HU)”. Gianira su emfasis ta bay ta “project management” na e instituto di “Economics and Management”.

Gianira a scoge conscientemente pa haci un modulo extra y e ta bay tin bon probecho di e decision aki den su futuro carera y ora e bay solicita.

Pa mas informacion rib’e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/OGM y e pagina di Facebook cual ta https://www.facebook.com/pages/University-of-Aruba-OGM-Organization-Governance-Management-FAS/.