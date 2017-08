Na caminda pa Eleccion 2017: KvK ta extende invitacion na su segundo y ultimo debate electoral pa 2017

Nos ta drentando den e fase final na caminda pa Eleccion 2017 y pa cu esaki tambe Camara di Comercio y Industria (KvK) lo organisa e segundo debate electoral 2017. Despues di e prome debate exitoso di KvK caminda a elabora riba diferente topico importante pa Aruba, KvK ta organisa e segundo debate cu lo ta mas critico y dinamico. E debate ta brinda oportunidad na tur e partidonan politico cu ta bay eleccion dia 22 di september proximo pa por elabora y debati riba nan punto di bista pa goberna Aruba p’e siguiente 4 añanan nos dilanti.

Structura di debate

E anochi di e debate lo inicia cu un palabra di bonbini duna dor di e Presidente y e Vice-Presidente di Directiva di KvK. E moderador lo continua cu recapitula e reglanan di e debate y asina cuminsa e debate.

E debate lo consisti di tres parti. Lo tira lot pa saca e secuencia di turno di e partidonan na e tres seccionnan di e debate. Pa e prome parti di e debate ta invita tur e lidernan pa subi escenario segun secuencia di number y nan lo debati riba 3 diferente ponencia (stellingen) di relevancia pa comunidad di Aruba. E ponencianan lo wordo presenta dor di e moderador kende lo introduci e ponencianan cu informacion adicional y di e forma aki splica e importancia di e ponencianan. Tur e lidernan lo ta na altura di e ponencia y tin cu indica si nan ta pro of contra di e ponencia presenta y ta haya e oportunidad pa elabora y debati e otro lidernan riba e ponencianan.

E segundo parti ta duna e lidernan oportunidad pa invita riba escenario e candidato di nan partido cu ta enfoca su campaña riba un topico specifico. Pa cada topico lo tin otro candidato/a. Tur e candidatonan lo haya oportunidad pa duna nan contesta rib’e topico pa cua nan a wordo yama dilanti. Ta duna tambe tur e otro candidatonan oportunidad pa debati otro riba e topiconan cu ta wordo treci dilanti.

E tercer parti ta duna oportunidad pa e lidernan contesta preguntanan di publico y e pueblo di Aruba. Tur e lidernan ta haya e mes cantidad di tempo pa duna nan contesta rib’e pregunta treci dilanti.

Por ultimo tur ta haya oportunidad pa duna nan ultimo declaracion pa e anochi.

Participacion na e debate di KvK

Tur e lidernan politico a ricibi un invitacion personal pa e debate. Partidonan AVP y MEP no tabata rekeri apoyo pa nominacion y automaticamente ta participa na e debate. E otro partidonan cu logra colecta nan 578 firma pa por bai Eleccion 2017, lo por participa na e debate. Te cu awor POR, RED, RAIZ y PPA/UPP a logra y nan participacion na e debate ta garantisa. E otro partidonan tin te cu dia 15 di augustus pa logra esaki manera indica segun Conseho Supremo Electoral di Aruba.

Reglanan di conducta pa publico

E mesun reglanan di conducta di e prome debate ta conta pa e debate di dia 17 di augustus proximo:

No interumpi e debate;

No stroba ni ofende otro persona vociferando opinion, propaganda o preferencia politico;

No interumpi, stroba, descurasha ni ofende ningun lider politico;

No discuti, grita, altera, ofende, discrimina ni ataca otro, etc;

No ta permiti pa trece material di promocion politico na e evento (incl. stickers, bandera, etc.)

Ta importante pa publico tin un bon comportacion na tur momento y e reglanan di conducta lo wordo anuncia dor di e moderador na comienso di e evento y si ta necesario lo wordo ripiti durante di e evento. Personanan cu mal conducta y cu no atene nan mes na e reglanan di conducta lo wordo atendi riba esaki dor di e moderador verbalmente (1 advertencia). Si e persona no corigi e mal conducta, e lo wordo pidi pa bandona e sala di inmediato y lo wordo escolta door di siguridad pafo di e sala.

E segundo debate lo tuma luga dia 17 di augustus den e ballroom di Marriott Grand Ballroom cuminsando for di 7:00pm te cu 11:00pm y lo ser transmiti tambe en bibo via TeleAruba. E dress code pa e anochi aki ta Business Suit.

Entrada general ta Awg 75,- y VIP ta Awg 150,- y ta inclui un sesion di networking. Pa ticket por tuma contacto na 593-8102/ 744-7022/ 593-0785 of info@promotionalmerchandisearuba.com. Tickets ta obtenibel tambe na KvK y Citgo gasoline stations: Boulevard, Ponton, Santa Cruz, Essoville y Palm Beach.

Pa cualkier otro informacion y/of pregunta por tuma contacto cu KvK via 582-1566 ext. 27/30/35/42 of via e-mail: businessinfo@arubachamber.com. Tambe por bishita e website di KvK www.arubachamber.com y su pagina riba Facebook p’asina keda informa. KvK kier recorda pueblo votador cu bo voto ta bo voz y e ta keda na abo pa disidi den ken bo ta deposita bo confiansa pa goberna Aruba p’e siguiente 4 añanan. Bin presencia e debate y di e forma aki duna mas balor na bo derecho como votador y crea mas confiansa pa ken lo bo vota riba dia di eleccion 22 di september proximo.