Cumpliendo cu ley, ta intencion pa diahuebs awor, na vispera di eleccion di diabierne awor, Prome Minister Mike Eman lo entrega retiro di su Gabinete na Gobernador Boekhoudt. Manera custumber, Gobernador lo tene dicho peticion na consideracion y lo pidi pa Gabinete Eman II sigui cu su trabao, pero atende solamente asuntonan coriente.

Esaki t’e formalidad ora di entrega retiro di un Gobierno. Por bisa cu e ora ey Gobierno ta bira demisionario te ora cu un Gobierno nobo asumi responsabilidad. Tur esaki no ta nada nobo, pasobra 4 aña pasa, mesun cos a tuma lugar.

Despues cu resultado di eleccion ta conoci diabierne awor, ya dialuna siguiente, Gobernador lo invita lider di e partido cu a haya mas asiento, pa sondea kende lo bira e proximo Informador, kende lo sondea con e proximo Gobierno lo ser forma.

Si ta un solo partido a haya mayoria, lo no tin problema, ya e ora ey e Informador, casi sigur lo bira tambe Formador, kende lo reuni cu tur gremio pa tende nan inquitudnan cu e Gobierno nobo lo mester bay tene cuenta cu nan.

Si ningun partido haya mayoria, nifica cu e lider di e partido cu mas asiento, lo ser invita pa delibera cu Gobernador y lo haya e encargo pa bay sondea cua partido lo por forma parti di un Gobierno nobo, esta un Gobierno di coalicion.

Mientras cu Parlamento den su constelacion nobo lo asumi asiento, pa fin di luna di october y no necesariamente mester tin un Gobierno caba. Lo ta lo ideal. Mira p.e. Hulanda, unda tabatin eleccion pa Tweede Kamer, y te awe no tin un Gobierno forma, siendo eleccion a tuma lugar varios luna pasa.

Na Aruba, formacion di proximo Gobierno lo no dura tanto tempo. E pregunta sin contesta awe ta, Aruba lo haya un Gobierno di coalicion y forma pa cua partidonan? Pero algun observador a bisa caba, despues di wak e parada di diadomingo ultimo, AVP lo saca mayoria su so y no mester di forma ningun coalicion.

Pueblo tin e ultimo palabra y lo haya e Gobierno cu e merece.